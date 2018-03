Los 5 accidentes de submarino más mortíferos de los últimos 30 años

Agencias (AFP)/Diario La Verdad Síntesis de los principales accidentes de submarino ocurridos en las últimas tres décadas, después de que el sumergible argentino "ARA San Juan", con 44 miembros a bordo, dejara de emitir señales el pasado 15 de noviembre y este jueves la Armada anunciara el cese de las tareas de rescate:

- La tragedia del Kursk (Rusia): 118 muertos -

- 70 muertos en China -

- 44 tripulantes del submarino "ARA San Juan"-

- 42 muertos a bordo del Komsomolets (URSS) -

- 20 muertos en el Nerpa (Rusia) -

- 18 muertos a bordo del INS Sindhurakshak (India) -

Te puede interesar

El 12 de agosto de 2000, el "Kursk", joya de la flota rusa del Norte, naufragó durante unas maniobras en el mar de Barents (noroeste de Rusia) tras la explosión de un torpedo que provocó la destrucción de todas las reservas, matando a la gran mayoría de los 118 marinos que iban a bordo del, de propulsión nuclear. Mientras la nación seguía el suceso en directo, el presidente, Vladimir Putin, continuó sus vacaciones a orillas del mar Negro. Ocho días después se lanzó una operación internacional de rescate, retrasada por las reticencias de Moscú a aceptar ayuda occidental. Cuando, el día 21, los buzos noruegos lograron por fin abrir la esclusa, ya era demasiado tarde para rescatar con vida a los 23 marinos que habían sobrevivido a la explosión.El 2 de mayo de 2003, la agencia oficial china Xinhua anunció que unde clase "Ming" que participaba en un ejercicio cerca de las islas de Neichangshan, frente a la provincia oriental de Shandong, registró un fallo mecánico que provocó la muerte de los 70 miembros de su tripulación. Se filtraron pocos detalles pero, según los analistas, fue elde sumergible más grave desde la fundación de la República Popular de China en 1949.El 30 de noviembre la Armada argentina anunció que daba por terminadas las tareas de rescate de los 44 tripulantes del"ARA San Juan", dos semanas después su desaparición en el Atlántico Sur. A pesar de que no es posible afirmar que los tripulantes han muerto, "no se encontró evidencia alguna del naufragio en las áreas exploradas" y ha transcurrido "el doble del tiempo" en que se estimaba podrían ser rescatados con vida, dijo a la prensa el portavoz de la Armada (Marina), Enrique Balbi. Se presume que el sumergible sufrió una explosión de origen incierto, tres horas después de haber reportado una avería en las baterías, que dio por superada.El 7 de abril de 1989, un cortocircuito provocó un incendio a bordo del "Kosmolets", unde ataque de propulsión nuclear y casco de titanio que navegaba por aguas internacionales, a 500 km de las costas de Noruega. Orgullo de la marina soviética, este sumergible ultramoderno de clase "Mike" estaba dotado de misiles con ojiva nuclear. Tras activar el procedimiento de ascenso de emergencia, el vehículo, de 110 metros de largo, llegó a la superficie y varias decenas de miembros de la tripulación lograron huir del, en llamas, lanzándose a las aguas glaciales. Cuarenta y dos marinos murieron y 27 fueron rescatados.El 8 de noviembre de 2008, en el océano Pacífico, 20 personas que iban a bordo delruso "Nerpa" murieron asfixiadas tras haber inhalado gas freón, desprendido por el sistema antiincendios, activado por error. Else produjo en el mar de Japón, donde se estaba probando el K-152 "Nerpa" antes de alquilárselo a India. Más de 200 personas se encontraban a bordo en una superficie habitable prevista para 80. Entre las víctimas, hubo 17 civiles del astillero en el que acababa de construirse elde ataque de propulsión nuclear.El 14 de agosto de 2013, en plena noche, elmilitar "INS Sindhurshak" fue destruido por una explosión y zozobró en el astillero de Bombay (oeste de India) en el que se encontraba, sin dejar ningún superviviente entre los 18 marinos que estaban a bordo. Construido en 1995 en San Petersburgo, la embarcación de 2.300 toneladas y de propulsión eléctrica y diésel, acababa de ser reparado por una empresa rusa. Este fue el peorconocido por la marina india en más de 40 años. Seis meses después, dos marinos fallecieron frente a la costa de Bombay a causa de una fuga en el compartimento de baterías del"INS Sindhuratna".