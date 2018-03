Loro revela que su dueña ha asesinado a su marido

Redacción Web/ Diario la Verdad

ESTADOS UNIDOS.- Una mujer ha sido condenada por el asesinato de su marido después de que su loro, que presenció el ataque, repitiese las últimas palabras del hombre. Glenna Duram, de 49 años, disparó hasta cinco veces a su esposo Martin Duram, de 46 años.

El loro, Bud, presenció la terrible escena y desde entonces no ha dejado de repetir la última frase de su dueño antes de morir: "Don’t fucking shoot!" ("!No dispares, demonios!"). A pesar de que el animal no ha sido utilizado en procedimientos judiciales, esta posibilidad fue considerada inicialmente por el fiscal. La madre de la víctima, Lillian Duram, aseguró que "ese pájaro recoge todo y cualquier cosa".

Glenna Duram ha sido declarada culpable de asesinato en primer grado por el juez Condado de Newaygo, en Michigan, tras ocho horas de deliberación, y será sentenciada el 28 de agosto por cargos de homicidio.