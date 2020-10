Loret de Mola SÍ SABÍA del montaje Cassez, dice su exjefe de información (VIDEO)

Juan Manuel Magaña, exjefe de información de Carlos Loret de Mola, aseguró que el periodista ha estado mintiendo desde hace más de 15 años, y que sí sabía sobre el montaje del caso Cassez.

"Era previsible que Carlos Loret de Mola iba a mentir en su audiencia sobre el montaje de la presunta detención en vivo de Israel Vallarta y Florence Cassez, acusados de ser parte de una banda de secuestradores" dijo Juan Manuel Magaña en una entrevista con Julio Astillero.

"Dice yo no fui, yo no me di cuenta, yo no organicé, yo no planeé, yo no me coludí y esta es la verdad. O sea, absolutamente mentiras, pero ya lleva más de 15 años mintiendo"

Aseguró que el asunto del montaje del caso Cassez llegó al programa como parte de la intromisión del gobierno para querer aparentar buen funcionamiento sobre asuntos policiacos, lo que daba un sesgo amarillista para tratar de tapar asuntos políticos.

Juan Manuel Magaña indicó que Carlos Loret de Mola ha mentido por 15 años

Al ser cuestionado directamente sobre si tras la transmisión de la detención de Florance Cassez e Israel Vallata se advirtió que había “algo mal” en las acciones tomadas, el ex director de información de Carlos Loret de Mola, señaló que “fue una toma de conciencia posterior. Ni siquiera los que estábamos en el programa entendíamos muy bien lo que pasó”.

En cambio, sí aclaró que personajes como Loret de Mola estaban completamente al tanto de lo que ocurría, pues se encontraban más inmiscuidos en esos temas. Por otro lado, agregó que este tipo de prácticas eran comunes, “casi obligatorias” en el actuar cotidiano del programa.

Mencionó la reconstrucción que hizo del caso en 2012 y afirmó que hasta ese momento se dio cuenta de la gran repercusión legal que iba a tener.

Refirió el testimonio que dio con Carmen Aristegui, del que leyó una parte, en el que describe los indicios del montaje.

El montaje del caso Cassez se dio durante la gestión de García Luna

Caso Cassez: el montaje de la detención de tres secuestradores

Se trata del tristemente célebre montaje de la detención de tres supuestos secuestradores, entre ellos la ciudadana francesa Florence Cassez el 9 de diciembre de 2005, la cual fue transmitida “en vivo”.

Después se supo que la simulación fue orquestada por el periodista, entonces conductor del noticiero Primero Noticias de Televisa y por el entonces director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, durante el gobierno del panista Vicente Fox.

En la transmisión se veía a los elementos de la AFI llegar al rancho Las Chinitas, en donde fuertemente armados entraban a dicho lugar y sometían a un hombre que ya estaba en el suelo boca abajo y esposado.

Entre las irregularidades de dicho caso, destaca que Israel Vallarta, presunto líder de la banda de secuestradores, se queja y uno de los agentes le pregunta si se lastimó, a lo que él contesta que él le pegó. Posteriormente, le vuelven a preguntar quién lo golpeó y primero volteó a ver a los agentes y luego contesta que nadie le hizo nada.

El aspecto más revelador del montaje fue cuando al lugar ingresó el reportero Pablo Reinah y de inmediato se dirigió al fondo de un cuarto en donde se encontraba una mujer cubierta con una sábana a la que identifica como “una ciudadana francesa”.

Después de varios años y diversos roces diplomáticos entre México y Francia, en enero de 2013, Florence Cassez fue liberada por orden de la Primera Sala de la Suprema Corte mexicana, al dejar sin efectos su condena de 60 años de prisión por considerar que el montaje vició todo el proceso penal en su contra.

TE PUEDE INTERESAR: Carlos Loret de Mola podría pasar 12 años en la CÁRCEL por esta razón

Tal cómo te informamos en La Verdad Noticias, en enero del 2013, Loret de Mola reconoció que se trató de un montaje, pero se deslindó diciendo que no se dio cuenta.