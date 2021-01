Locutor pide que “violen” a mujeres tras aprobar el aborto legal en Argentina

Como te informamos en La Verdad Noticias, Argentina hizo historia el pasado 30 de diciembre al aprobar el proyecto de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, la decisión del Senado desató diversos debates en redes sociales, pero el que más llamó la atención fue el de un reconocido locutor.

Después de la legalización del aborto en Argentina, Eliseo Lemus, un periodista y locutor de radio de ese país publicó en Facebook un llamado a violar a las mujeres, al fin que el Estado pagará el aborto.

Eliseo Lemus, periodista y locutor de radio.

¿Qué dijo el locutor de radio?

La expresión repudiable la hizo el periodista de la ciudad de San Juan, quien ya fue denunciado por instigación a la violencia contra las mujeres, luego de pronunciar:

"Ahora salgan a violarlas a todas si total el Gobierno les paga un aborto. Que no se quejen ahora", escribió en su cuenta de Facebook.

De inmediato, usuarios, organizaciones como Ni Una Menos San Juan y Mesa por el Aborto Legal en San Juan y el Consejo de Comunicadores Sociales de San Juan recriminaron al comunicador de radio Calin 90.3 de Calingasta, localidad de la provincia de San Juan, Argentina.

"Es lamentable que un comunicador desconozca su responsabilidad social ante su comunidad y mucho más repudiable que haga públicos sus odios personales para hacer causa común con los violentos. Realizaremos las denuncias ante los organismos que correspondan, según sean los derechos que este comportamiento y expresiones vulneran", repudió el Consejo de Comunicadores Sociales de San Juan.

Esto es llamar a cometer un crimen y este tipo debería ir preso por lo que dijo; esto no es un ideal, esto es una amenaza, basta de justificaciones: Eliseo Lemus es un potencial violador.

Dejemos de boludear con la seguridad y la vida de las mujeres pic.twitter.com/0PIeL5ONgG — micaa (@justhisalvatore) December 31, 2020

Ante el escándalo, el locutor argentino pidió disculpas y aseguró que le “hackearon” la cuenta.

“Hola gente querida, hace (sic) varios días que vengo con problemas con mi cuenta. He visto malos comentarios sobre mí, les pido mil disculpas, aparecen publicaciones (sic) que en mi perfil no aparecen por malos comentario (sic) de mi, les cuento que el problema que he tenido ha sido porque me hackearon la cuenta”

“Voy a estar eliminando esta cuenta y volver a realizar una nueva, como les aviso (sic) xq (sic) me llegan mensajes nuevamente una disculpas a todos, me avisaba Facebook cambiar contraseñas por motivos de seguridad y me suspendieron, ya hacen (sic) unos días. Lo mejor que pensé es eliminarla. Mil disculpas a todos si ofendí por la razón que yo desconocía”, escribió el locutor.

A pesar de esto, las organizaciones lo denunciaron ante la justicia porque desde antes de la legalización del aborto, ya que este periodista militaba en contra de la aprobación de la ley.

