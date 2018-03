Agencias/ Diario La Verdad FLORIDA, Etados Unidos.- Un grupo de adolescentes fueron testigos de la muerte de un Jamal Dunn, estos jóvenes lo ven ahogarse, se burlan y lo dejan morir no sin antes grabar el video de su muerte. La fiscal del Estado de Florida estudia si hay alguna ley vigente para penalizar a los adolescentes, sin embargo no serán encausados por ningún delito. Los adolescentes de 14 y 16 años grabaron el momento el hombre se ahogaba en medio de un lago y además optaron por burlarse mientras filmaban la escena, en vez de pedir ayuda o intentar auxiliar a la persona que al final murió en el agua. El video ha generado de inmediato fuertes críticas ante la constante práctica de grabar a personas que se encuentran en peligro, en lugar de facilitarles ayuda. “¿Cómo puedes ver que alguien se está muriendo y no hacer nada? #Comparte", publicó en Facebook Simone Scott, una mujer que se identificó como la hermana de Jamel Dunn, el hombre que se ahogó mientras pedía ayuda frente a los jóvenes que lo grabaron con su celular. El suceso ocurrió el pasado 9 de Julio en la ciudad de Cocoa, en la costa este de Florida. Según Scott, era una persona con movilidad reducida y tenía que andar con un bastón.

