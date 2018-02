Lo sacan del restaurante por traer una camisa anti-Trump

Trump

Andy Ternay, que vive en Texas, llevó a su esposa el domingo pasado a un restaurante y para el paseo decidió usar una camiseta con mensajes que critican al presidente Donald Trump y a los que votaron por él.

Fuck Trump al fuck you for voting for him”, se lee en el frente de la prenda y "Fuck the racist alt right”, en la parte posterior.

El hombre narró en un post en su perfil de Facebook que recibió mucha atención cuando entró en el establecimiento y tras unos minutos, se le pidió que abandonara el lugar a petición de los propietarios.

Conforme a Ternay, el gerente le explicó que el lenguaje en su camisa era ofensivo para varios clientes y podría ser visto por los niños, a lo cual él respondió que algunas frases que ha dicho el mandatario estadunidense son igual de desagradables para los menores.

Añadió que vio caras de aprobación por parte de los empleados afroamericanos y latinos, a pesar de que muchos clientes blancos se irritaron al verla.

Creo que vale la pena dejar que las personas de color sepan que no están solas, que algunos blancos también ven que el mal del racismo está resurgiendo, y vamos a luchar junto a nuestros hermanos y hermanas de color en contra de eso", publicó en la red social.

Confirman que los únicos comentarios directos que recibió fueron positivos y de personas de color.

Cuando salió del establecimiento una mesa aplaudió y en el estacionamiento se cruzó con una patrulla que, al parecer, fue llamada para que forzara su salida del restaurante.

La publicación tenía más de 266 mil reacciones, ninguna negativa, y fue compartido casi 165 mil veces antes de dejar de aparecer en la plataforma.