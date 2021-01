Lo realmente importante para las mujeres después de los 55: el amor propio

Para muchas mujeres es complicado el camino del amor propio, sin embargo a los 55 años de edad es un tema que muchas han aprendido y han puesto como primordial en la vida.

por desgracia, no existe un truco único, rápido y fácil. Habla con cualquiera de tus mejores amigas y casi todas estarán de acuerdo en que, por muy fácil que sea derramarse amor el uno al otro.

Como una generación de mujeres a las que se les ha enseñado que pueden, y deben, tenerlo todo, tomarse el tiempo para amarse a sí mismas con demasiada frecuencia se cambia por viñetas interminables en el CV de superación personal.

Nos decimos a nosotros mismos que no somos dignos de nuestro amor propio hasta que hayamos corrido esos 10 km, nos quedamos más tarde en el trabajo que el resto del equipo, perdimos 5 libras, adquirimos miles de seguidores y la lista continúa. Pero la realidad es que ya te mereces tu propio amor, como eres y muchas veces llega hasta los 55 años de edad.

Ya sea que eso signifique permitirte no decir más, reconocer tu valor (y sí, a veces eso es valor monetario) o perdonarte por no ser un gran amigo recientemente, cómo amarte a ti mismo depende de lo que tú, como individuo, necesites.

El amor propio es una clave de las mujeres de 55 años.

Es cambiar tu mentalidad para aplaudirte por lo que has hecho, en lugar de castigarte por lo que no has hecho o no pudiste. Seamos realistas, ¿no sería un poco más fácil esa clase de spinning nocturna si te tuvieras de tu lado, celebrándote por solo ir?.

Incluso las personas más exitosas luchan por amarse a sí mismas. ¿Sabes, los que estás convencido de que lo han arreglado todo y están viviendo la vida perfecta? Sí, incluso ellos te dirán que amarte a ti mismo es un trabajo en progreso.

Consejos para amarse a los 55 años de edad

Freddie Harrel, influencer y fundador de RadSwan asegura que es más fácil decirlo que hacerlo, pero darte cuenta de que estás atrapado con la persona que eres y que amarla hará que el funcionamiento interno de tu corazón y tu mente sea menos vengativo y más productivo es un buen lugar para comenzar.

Pregúntese: "¿Qué podría hacer yo mismo si mi diálogo interno fuera en mi equipo, si fuera tan amigable, amoroso y de apoyo incondicional como lo soy con mis personas favoritas?.

“Siempre he sido un pensador excesivo, siempre muy introspectivo, demasiado sensible (o eso dicen) y muy duro conmigo mismo. Mi cabeza nunca se detiene; Pienso y hablo en zigzags, tengo mil reinos en mi cabeza, ni siquiera veo televisión porque a menudo no puedo hacer frente al ruido adicional o la ficción”.

Ahora me doy cuenta de lo poderosa que es mi mente y de lo estúpidamente enorme que es mi corazón, pero durante la mayor parte de mi vida dije que la mente tenía serios problemas conmigo.

Mujeres de 55 años trabajan en el amor propio.

Fue implacable. Las cosas realmente empezaron a cambiar cuando llegué a la cima del odio: se volvió insoportable estar atrapado conmigo mismo. Y creo que así es como me va. La desesperación trae todos los recursos de Freddie al patio.

“Mi papá siempre se emocionaba cuando le decía que había tocado fondo, él decía que esto es generalmente cuando me regocijo con una venganza. Era mi mejor amigo y, hace poco más de dos años, falleció. En el verdadero estilo de 'Freddie', los desmoronamientos en los que se rompió mi corazón me presentaron las mejores partes de mí. Hay períodos en tu vida en los que definitivamente no lo lograrás a menos que tengas un sistema de apoyo a prueba de balas, porque la vida simplemente se vuelve demasiado ridícula”, aseguró.

“Llegó un momento en el que no podía dejar de ver lo que había descubierto durante estas fases: la belleza, la magia, soy bastante especial.”

