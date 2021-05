Lo que llegará a Netflix en junio de 2021

La plataforma más popular de series y películas, hablamos de Netflix ha dado a conocer algunas de las nuevas producciones que tendrá para el mes de junio, y sus distintos países a los que llegará. La empresa con sede en Estados Unidos adquirió nuevas series para que todos sus usuarios puedan disfrutar de una nueva forma de entretenerse en casa.

De acuerdo a algunas filtraciones en redes sociales de especialistas, esta lista crecerá con el tiempo a medida que sepamos más de los programas de televisión y películas programados para junio de 2021. Netflix también lanzará una lista propia un poco más adelante en el mes en sus redes sociales

Lo que llegará a Netflix el 1 de junio

El pequeño reino de Ben & Holly (temporada 2) - Serie preescolar de Nickelodeon.

Agujeros negros | The Edge of All We Know (2020) : documental independiente de Peter Galison sobre la búsqueda para capturar la primera imagen de un agujero negro.

Lo que llegará a Netflix el 10 de junio

Camellia Sisters (2020) - Largometraje vietnamita que sigue a tres hermanas reales.

Locombians (Temporada 1) N - Nuevos episodios semanales - Serie de comedia stand-up.

Lo que llegará a Netflix el 11 de junio

Lupin (Parte 2) N - Vuelve el original de Netflix internacional más grande de todos los tiempos (hasta ahora).

Skater Girl (2021) N - Drama deportivo sobre la mayoría de edad sobre una adolescente en Rajastán que descubre el skate.

Lo que llegará a Netflix el 23 de junio

Good on Paper (2021) N : Iliza Shlesinger y Rebecca Rittenhouse encabezan esta nueva comedia romántica.

Lo que llegará a Netflix el 30 de junio

America: The Motion Picture (2021) N : largometraje de animación que ofrece una mirada bastante distorsionada a la historia de Estados Unidos con algunas de tus celebridades favoritas dando voz a figuras históricas conocidas.

