Lo que las mujeres deben saber sobre el yoga después de los 55 años

Si eres una mujer de 55 años y has practicado yoga durante algunos años, es posible que comiences a notar pequeños cambios aquí y allá en lo que respecta a tu fuerza, resistencia y flexibilidad.

Al igual que cualquier tipo de actividad física, a medida que maduramos, algunas cosas que solían ser fáciles, comienzan a volverse un poco más desafiantes. Mantener y mejorar el estado físico se convierte en una batalla cuesta arriba a medida que recorremos más millas en nuestro cuerpo.

La gurú del yoga y entrenadora física de Los Ángeles, Maeve McCaffrey dice, "si el estilo de yoga que ha estado practicando ya no se siente bien, esté dispuesta a probar algo nuevo".

Mujeres de 55 años pueden practicar estilos especiales de yoga

Por ejemplo, si el yoga caliente y sudoroso era lo tuyo a los 30 o 40 años, ten en cuenta que puede que no sea tan genial hacerlo cuando aparecen los sofocos de los 55 años.

No significa que tengas que dejar de colgar tu esterilla de yoga. "Hay tantos estilos de yoga que permiten que la práctica cambie contigo". Maeve sugiere hablar con tu maestro para que pueda guiarte a través de una práctica que aún te encanta. Sobre todo, “escucha a tu cuerpo y respeta los cambios que estás experimentando.

Si eres una novata y solo buscas comenzar después de los 50, Sue Garfield, una instructora de yoga con más de 25 años de experiencia, siente que el yoga Iyengar es el mejor método para comenzar.

Iyengar yoga utiliza accesorios como cinturones, bloques y sillas para hacer que las posturas sean factibles para todos los tipos de cuerpo, independientemente de la edad, lesiones, enfermedades o problemas.

Según Sue, los profesores de Iyengar están bien capacitados para trabajar de manera eficaz con estudiantes de todos los niveles, independientemente de sus limitaciones, y tienen los conocimientos necesarios para abordar las preocupaciones de la menopausia.

Sue explica que las mujeres no solo pierden algo de su flexibilidad física durante estos años de transición, sino que también pueden notar que su capacidad de concentración ha disminuido.

Agregue a esto las interrupciones en la vida familiar, como el envejecimiento de los niños y el cuidado de padres ancianos y mujeres de esta edad, pueden encontrar sus niveles de estrés sobrecargados.

Estos cambios físicos y emocionales también pueden provocar depresión, como te hemos revelado anteriormente en La Verdad Noticias. Además, Sue dice que el yoga puede ser muy útil para aliviar la depresión a medida que uno trabaja con su práctica.

“Cuando cumplí 50 años y me di cuenta de que me estaba moviendo de una manera que nunca antes lo había hecho, capaz de pararse sobre mis manos o cabeza, con una nueva flexibilidad en mi columna vertebral, mi nivel de alegría y emoción era tan alto como nunca antes. No hay limitaciones de edad en el yoga".

Que recordar cuando comienzas a practicar yoga

Empiece por el principio. No importa cuándo comiences tu práctica, todo lo que importa es que estás comenzando. Maeve dice que "piense en esta elección como una elección en el camino del autodescubrimiento".

No importa lo bien que crea que se conoce a sí mismo, seguramente descubrirá más verdades ocultas a medida que se comprometa con su práctica. Maeve recomienda comenzar desde el principio con clases básicas y / o de nivel 1, y buscar clases terapéuticas y reparadoras.

No se juzgue a sí mismo ni a los demás. Cuando entras a tu primera clase de yoga, es bastante normal pensar: "Nunca podré hacer eso" o "No soy tan bueno como ellos". Como dice la famosa cita, "la comparación es el ladrón de la alegría".

El yoga se denomina "práctica" por una razón. No existe la perfección o mejor que. Aunque puede parecerlo a veces desde fuera (especialmente si vives en Los Ángeles), el yoga no es un deporte competitivo. No permitas que tu mente vaya allí.

Preséntese. Esa es realmente la parte más difícil. Al principio, puede parecer una tortura. Cuando todos los demás están mirando pacíficamente por encima de sus dedos en Warrior 2, su mente puede comenzar a fantasear con activar la alarma de incendios y correr hacia ella.

Al principio, tratar de aquietar tu mente de mono y doblar tu cuerpo de formas que nunca has probado te sacará de su zona de confort. Y ese es el punto, ¿no? Es importante recordar entrar con el corazón y la mente abiertos, sin imponer expectativas ni exigencias.

Pruebe diferentes estilos. Cuando vaya a comprar ropa nueva, es posible que se resista a probarse un estilo diferente al que está acostumbrado. Es muy fácil quedarse atascado en nuestros caminos.

Pero a veces el vendedor o un amigo te convence de que te pruebes algo que nunca has considerado y, sorprendentemente, encaja muy bien. Esto es especialmente cierto con el yoga. Cada estudio e instructor tendrá una vibra y un estilo diferentes. Pruebe varios y vea cuál le queda bien.

