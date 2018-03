Lo que faltaba: crean máquina para el suicidio sin dolor

Redacción/Diario La Verdad Australia.- Philip Nitschke, médico bautizado como el Elon Musk del suicidio asistido, desarrolló un dispositivo en el cual las personas que ya no quieran seguir viviendo puedan suicidarse de una manera racional. ‘Sarco’ es el nombre de la máquina en la cual morir es sencillo y sin sentir dolor. Cuenta con una cámara con espacio para una persona en donde al oprimir un botón, los niveles de oxigeno se reducen un 5% y poco a poco el suicida queda inconsciente. Para la persona que se arrepienta en el momento, existe un botón de pánico el cual al oprimirlo se frenará todo el proceso. Nitschke compara la experiencia con la despresurización de un avión y explica como después de la muerte de la persona. Según reseña Fox News, el aparato se llama Sarco y es una cámara para dormir de diseño que se asemeja a un vehículo futurista. Sarco ha sido diseñado por la organización Exit International, que se dedica a buscar formas de ayudar a personas que quieren salir de sus vidas. Algunas clínicas suecas se han interesado ya en conceder una licencia a Sarco para que sea utilizado en su territorio. Además del estado australiano de Victoria, la asistencia a personas que desean terminar con su existencia es actualmente legal en Bélgica, Canadá, Colombia, Luxemburgo, EE.UU. (solo para pacientes terminales; en algunos estados se requiere la verificación de la solicitud con la firma de al menos dos doctores), y los Países Bajos. En los últimos 20 años, el derecho a la asistencia médica se ha legalizado en Washington, California, Vermont, Oregon y en varios países europeos. Nitschke cree que el cambio de actitud se debe a que la generación del Baby Boomer está envejeciendo. "He visto una marcada diferencia entre generaciones", dijo. "Los Boomers quieren tener el control de sus propias muertes. No les gusta la idea de que alguien les dé palmaditas en la cabeza y les diga qué hacer ". Pero cada estado y país tiene su propio conjunto matizado de reglas sobre la asistencia médica en la muerte, mientras que Nitschke cree que el derecho a morir es un derecho humano, no un privilegio médico o legal. Nadie debería estar sujeto a las reglas sobre si una persona está lo suficientemente enferma como para elegir morir, dijo. Es el "derecho de un adulto racional a tener una muerte pacífica", dijo. "Toda persona mayor de 70 años debería poder morir". Por supuesto, no todos están de acuerdo con Nitschke. "Creo que es mala medicina, ética y mala política pública", dijo a Newsweek el Dr. Daniel Sulmasy, profesor de ética biomédica de Georgetown. "Convierte la matanza en una forma de curación y no reconoce que ahora podemos hacer más por los síntomas paliativos que nunca". Los cuidados paliativos se centran en mejorar la calidad de vida de las personas que luchan contra enfermedades mortales, en lugar de acabar con esas vidas.

