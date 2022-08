Lo que debes de saber sobre la vacuna contra la viruela del mono

La viruela común y la viruela del mono tienen similitudes genéticas que han facilitado que esta enfermedad zoonótica pueda ser tratada con algunas de las vacunas de la primera enfermedad y las que hoy en día ya se aprobaron y se están utilizando son la JYNNEOS y la ACAM2000.

Entre las características principales de la JYNNEOS se encuentran que no contiene al virus vivo sino una versión debilitada del mismo que no hará copias, a su vez le permite a la población inmunizarse. Esta vacuna se puede aplicar en dos vertientes, preexposición y posexposición. Su método de uso es aplicar 2 dosis en lapsos que van entre las 4 semanas. Esta sí se puede aplicar a personas embarazadas.

Por otro lado, la ACAM2000 también se puede aplicar en preexposición y posexposición, sin embargo aún no se le recomienda a las personas embarazadas pues como es una vacuna de segunda generación, aún no se han realizados los estudios pertinentes que respalden si le conviene o no a las personas que están gestando.

¿Cómo se llama la vacuna contra la viruela del mono?

Vacuna JYNNEOS

Las vacunas que se están utilizando al día de hoy para tratar la viruela del mono o viruela símica son la JYNNEOS y la ACAM2000.

¿Cuándo se aplica la vacuna contra la viruela del mono?

Debido a que las vacunas contra la viruela del mono son escasas a nivel mundial, aún no hay planes de que se traigan a México pues otros países como Estados Unidos, España, Alemania, Reino Unido o Francia tienen muchos más casos, no obstante,de ser necesarias, las primeras personas a las que se le aplicaría sería al personal de la salud y a personas en riesgo, es decir, no a la población promedio.

Vacuna contra la viruela del mono en México

Anteriormente te llegamos a informar en La Verdad Noticias sobre una vacuna soviética contra la viruela que se estuvo aplicando en el país hasta finales del siglo XX, pues bien, algunos expertos han mencionado que quienes sí se la llegaron a aplicar, tienen un cierto grado de inmunidad ante el virus y en caso de que se contagien, sus síntomas no serían mortales.

