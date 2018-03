Lluvias provocan que una casa se infeste de mortíferas arañas

AUSTRALIA.- El pasado 2 de diciembre, una ciudadana australiana del estado de Victoria divulgaba una fotografía con la inopinada sorpresa que le procuraron las lluvias registradas en los últimos días: una decena de arañas mortíferas, de la especie espalda roja (Latrodectus hasselti), se autoinvitaron en su casa. En la imagen, que la mujer publicó en el portal Reddit, se puede ver a ocho artrópodos junto a la ventana de su vivienda.

