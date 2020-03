Lluvias en Sao Paulo suman 21 muertos, entre ellos un bebé de 10 meses

Chuvas no ES, MG, SP e RJ. O governo Federal age, dentro do possível, c/ ações do @mdregional_br e @MInfraestrutura , intervenção Penitenciária no RS, além do caos da segurança do Ceará c/ o @JusticaGovBR. Mesmo q ñ seja nossa direta responsabilidade, atuamos p/ o bem do Brasil!