Llaman a Donald Trump y a sus hijos a testificar por fraudes

A pesar de las declaraciones del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como de sus hijos, quienes se negaban a hablar porque según “se violarían sus derechos constitucionales”, el juez los ha llamado de nuevo a declarar.

El juez de la Corte Suprema de Nueva York, Arthur Engoron, ha hecho oficial el citatorio para Donald Trump, y sus hijos Ivanka y Donald Jr, pues las investigaciones indican que han engañado a prestamistas, aseguradoras y a otras instituciones en sus estados financieros, así como el de sus empresas.

De manera específica se ha indicado que el ex presidente de Estados Unidos, ha hecho “declaraciones y omisiones engañosas” en declaraciones de impuestos y estados financieros para así obtener préstamos.

Donald Trump ha estado evitando los citatorios que le han enviado

De acuerdo con la información, Trump y su familia querían deshacerse de las citaciones de la Fiscal general Letitia James, ha sido ella quien ha insistido a la corte que cumplan con estas obligaciones.

La Fiscal Letitia agregó que Trump también tiene una solicitud de registros que de acuerdo con ella no ha entregado, el Juez Arthur ya había tenido una audiencia de dos horas con la familia del ex presidente, donde sus abogados señalaron que apelarían cualquier decisión que no estuviera a su favor.

¿Cuándo comenzó el mandato de Donald Trump?

La fecha de cuand inició el mandato de Donald Trump

El gobierno de Donald Trump comenzó el viernes 20 de enero de 2017, después de ganar las elecciones de 2016, recibió su investidura como el 45º presidente de los Estados Unidos de América.

