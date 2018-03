Llama 'terroristas' a latinos en Canadá con un bat

Una pareja colombiana, que emigró a Canadá para huir del conflicto armado, fue blanco de un incidente racista en el país que los recibió hace veinte años.

Sergio Estepa se encontraba en el estacionamiento del centro comercial Elgin en St. Thomas, junto a su esposa, Mari Zambrano, su hijo de 13 años y un amigo que no fue identificado.

El grupo hablaba en español mientras iban caminando, cuando de repente fueron abordados por un hombre con un bate en mano que los acusó de ser terroristas del autodenominado Estado Islámico y los amenazó.

Empezó a decir que no pertenecemos aquí, que estamos hablando francés. Pero no estábamos hablando en francés, estábamos hablando en español”, explicó Estepa al medio canadiense CBC un día después del ataque que le dejó una costilla rota y golpes.

Me llamó terrorista, que soy de ISIS (Islamic State of Iraq and the Levant, EI en español), no sé, quizás sea por mi barba”, agregó.

El incidente fue grabado por Zambrano, quien publicó el video en sus redes sociales y desde entonces, alcanzó la atención mundial.