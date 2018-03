Agencias/ Diario La Verdad MINNEAPOLIS, Estados Unidos.- Se ha desarrollado una extraña historia alrededor de Justine Ruszczyk, una mujer que llama al 911 y muere a manos de la policía, luego de haber reportado un posible crimen cerca de su casa. De acuerdo con una fuente Justine Ruszczyk llamó al 911 el sábado en la noche porque pensó que en un callejón interior, cerca de su casa, podía estar ocurriendo en ese momento un ataque sexual. Sin embargo poco después de que la policía de Minneapolis llegara al lugar, un agente le disparó a Ruszczyk, hasta matarla. La policía aún no ha explicado cómo ni por qué sucedió esto.

Press release from the MN Bureau of Criminal Apprehension regarding the officer-involved shooting on the 5100 block of Washburn Ave. South. pic.twitter.com/wRR9sA3gbt