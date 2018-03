‘Ligerita dieta de Trump’: hamburguesas y refrescos diarios

2 Big Macs, 2 sandwiches de pescado y 12 refrescos diarios

El Washington Post difundió varios datos interesantes sobre la dieta del mandatario

ESTADOS UNIDOS.- Como un “pesadilla calórica” ha sido descrita la dieta poco ortodoxa de Donald Trump, el mandatario norteamericano de más de 71 años. A una edad en donde la mayoría de las personas cuidan su alimentación, Trump no abandona sus apetitos y consume toda clase de comida chatarra, de acuerdo a información tomada por el Washington Post del libro “Let Trump Be Trump”, escrito por Corey Lewandoski y David Bossie, ambos con puestos en la campaña presidencial del empresario norteamericano. La dieta de Trump para la cena consistía usualmente en “Dos Big Macs, dos sandwiches de pescado de Mc Donald’s (fillet-o-fish) y una malteada de chocolate”, revelaron los escritores del libro. Esta cena “calórica” en total significaría 2672 calorías, cuando lo recomendado para un hombre sedentario de la edad de Trump, en todo el día, son apenas 2 mil. Por otra parte, un artículo publicado hoy en el New York Times, señala que a lo largo del día, Trump consume 12 Coca-Colas “de dieta” durante su jornada de trabajo en la Casa Blanca. Trump ha alabado los sandwiches de pescado de Mc Donald’s, diciendo que son “grandiosos”; además de alabar la “limpieza” de la cadena de comida rápida. Otras de las comidas favoritas de Trump, quien organizó su campaña para que durante sus vuelos tuviera siempre disponible comida chatarra “fresca”, son las papas fritas, los pretzels, las salchicas de Vienna, además de KFC y pizza.