Líderes prohíben a niñas scout vender galletas en tienda de marihuana

Un grupo de niñas scout fueron obligadas por los líderes de su tropa a dejar de vender galletas al exterior de una tienda de marihuana en el estado de Michigan, incluso después de que el dueño del negocio les había dado permiso.

Según reportes obtenidos por La Verdad Noticias, las miembro de Girls Scout del condado de Oakland armaron una tienda de galletas fuera de una tienda Green House of Walled Lake Cannabis, en Detroit, y habían logrado vender más de 1.000 cajas en apenas una hora.

Con la esperanza de sacar provecho del plan emprendedor, varias tropas más de Girl Scouts le preguntaron a Jerry Millen, dueño de la tienda, si también podían vender galletas fuera de Greenhouse, lo cual aprobó.

El dueño del negocio incluso cambió su propia política para permitir que las niñas pudieran emprender su negocio de galletas.

Un grupo de varias niñas había planeado vender cajas de golosinas fuera de la tienda este fin de semana, sin embargo, los líderes del consejo de Girl Scouts of Southeastern Michigan se enteraron de los planes y cerraron la tienda, insistiendo en que vender galletas fuera de las instalaciones de marihuana era en contra de su política.

Dejen a las niñas vender sus galletas

"Estoy increíblemente decepcionada de que los poderes fácticos que componen Girl Scouts of the USA estén echando agua fría sobre el espíritu emprendedor de estas jóvenes", dijo Millen en un comunicado de prensa del viernes.

Para "enviar un mensaje", Miller compró 300 cajas para regalar las galletas a sus clientes.

'The Greenhouse of Walled Lake es una entidad legal y un importante contribuyente a la comunidad. Se ve a los scouts todo el tiempo vendiendo estas deliciosas golosinas frente a las tiendas de abarrotes, licorerías, etc. Espero que estas personas reconsideren su posición '.

Más detalladamente sobre su indignación ante el Daily Tribune, Millen calificó la decisión de "absurda" y acusó a las Girl Scouts de los Estados Unidos "tirar de perjudicar el emprendimiento de las niñas.

"Para mí, esto no es justo para las chicas. Se supone que las Girl Scouts apoyan el espíritu empresarial y el pensamiento innovador '', dijo. “Este es un pensamiento anticuado de una organización que se supone que empodera a las niñas.”

Una de las madres de las niñas scout, Jennifer Slayden, dijo que aunque todos los padres estuvieron de acuerdo con la idea, uno de los miembros del consejo le informó que las menores no podían vender sus galletas afuera de tiendas de marihuana básicamente porque los niños no tienen permitido entrar en ellas.

