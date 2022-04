Líder de Ucrania presiona por más armas; Visita de funcionarios estadounidenses

Líder ucraniano presiona por más armas; Visita de funcionarios estadounidenses

El líder de Ucrania solicitó armas occidentales más poderosas mientras se preparaba para reunirse con altos funcionarios estadounidenses en la capital del país devastado por la guerra el domingo y las fuerzas rusas concentraron sus ataques en el este, incluido el intento de desalojar a las últimas tropas ucranianas que resistían en la maltratada ciudad portuaria de Mariúpol.

El presidente Volodymyr Zelensky anunció la visita prevista del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, y el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, durante una larga conferencia de prensa celebrada el sábado por la noche en una estación de metro de Kiev. La Casa Blanca no ha comentado.

Zelensky dijo que buscaba que los estadounidenses produjeran resultados, tanto en términos de armas como de garantías de seguridad. “No puede venir a nosotros con las manos vacías hoy, y no solo esperamos regalos o algún tipo de pasteles, esperamos cosas específicas y armas específicas”, dijo.

La visita sería la primera de altos funcionarios estadounidenses desde que Rusia invadió Ucrania hace 60 días.

Blinken pisó brevemente suelo ucraniano en marzo para reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores del país durante una visita a Polonia. La última reunión cara a cara de Zelensky con un líder estadounidense fue el 19 de febrero en Munich con la vicepresidenta Kamala Harris.

La reunión se llevó a cabo mientras los ucranianos y los rusos celebraban la Pascua ortodoxa, cuando los fieles celebran la resurrección de Jesús, considerada la festividad más alegre del calendario cristiano.

Hablando el domingo desde la antigua Catedral de Santa Sofía, Zelensky, quien es judío, destacó el significado alegórico de la ocasión para una nación destrozada por casi dos meses de guerra.

“La gran fiesta de hoy nos da una gran esperanza y una fe inquebrantable en que la luz vencerá a la oscuridad, el bien vencerá al mal, la vida vencerá a la muerte y, por lo tanto, ¡Ucrania seguramente ganará!” él dijo.

Aún así, la guerra ensombreció las celebraciones. Los residentes de las aldeas rurales golpeadas por la guerra se acercaron al día con cierto desafío cauteloso.

"¿Cómo me siento? Muy nervioso. Todo el mundo está nervioso”, dijo Olena Koptyl mientras preparaba su pan de Pascua en el pueblo norteño de Ivanivka, donde los tanques rusos aún cubrían las carreteras. “Las vacaciones de Semana Santa no traen ninguna alegría. Estoy llorando mucho. No podemos olvidar cómo vivíamos”.

Anteriormente, durante su discurso nocturno a la nación, Zelensky afirmó que las comunicaciones interceptadas registraron a las tropas rusas discutiendo “cómo ocultan las huellas de sus crímenes” en Mariupol. El presidente también destacó la muerte de una niña de 3 meses en un ataque con misiles rusos el sábado en el puerto de Odesa, en el Mar Negro.

Zelensky dijo que el equipo militar recibido de los partidarios occidentales había sido de gran ayuda hasta ahora, pero también enfatizó que Ucrania necesita más armas pesadas, incluidos sistemas de defensa aérea de largo alcance, así como aviones de combate para defenderse de los ataques rusos.

El ejército ruso informó que alcanzó 423 objetivos ucranianos durante la noche, incluidas posiciones fortificadas y concentraciones de tropas, mientras que los aviones de combate rusos destruyeron 26 sitios militares ucranianos, incluida una fábrica de explosivos y varios depósitos de artillería.

La mayor parte de los enfrentamientos del domingo se centraron en la región oriental de Donbas, donde se concentran las fuerzas ucranianas y donde los separatistas respaldados por Moscú controlaban parte del territorio antes de la guerra. Dado que no lograron capturar Kiev, los rusos pretenden obtener el control total sobre el corazón industrial del este de Ucrania.

Las fuerzas rusas lanzaron nuevos ataques aéreos en una planta siderúrgica de Mariupol, donde se refugian unos 1,000 civiles junto con unos 2,000 combatientes ucranianos. La acería de Azovstal, donde se esconden los defensores, es el último rincón de resistencia en la ciudad, que los rusos han ocupado de otro modo.

Mykhailo Podolyak, asesor presidencial ucraniano, pidió una tregua de Pascua localizada. Instó a Rusia a permitir que los civiles abandonen la planta y sugirió conversaciones para negociar una salida para los soldados ucranianos.

Podolyak tuiteó que el ejército ruso estaba atacando la planta con bombas pesadas y artillería mientras acumulaba fuerzas y equipos para un ataque directo.

Mariupol ha sido el foco de feroces combates desde el comienzo de la guerra debido a su ubicación en el Mar de Azov. Su captura privaría a Ucrania de un puerto vital, liberaría a las tropas rusas para luchar en otros lugares y permitiría a Moscú establecer un corredor terrestre hacia la península de Crimea, que se apoderó de Ucrania en 2014.

Se cree que más de 100,000 personas, por debajo de la población de antes de la guerra de alrededor de 430,000, permanecen en Mariupol con escasez de alimentos, agua o calefacción. Las autoridades ucranianas estiman que han muerto más de 20,000 civiles.

Las imágenes de satélite publicadas esta semana mostraban lo que parecían ser fosas comunes excavadas en pueblos al oeste y este de Mariupol.

Ucrania acusa a Rusia de crímenes de guerra

El presidenre de Ucrania acusó a los rusos de cometer crímenes de guerra al matar a civiles, así como de establecer “campos de filtración” cerca de Mariupol para las personas atrapadas tratando de salir de la ciudad.

Desde allí, dijo, los ucranianos son enviados a áreas bajo ocupación rusa oa la propia Rusia, a menudo hasta Siberia o el Lejano Oriente. Muchos de ellos, dijo, son niños.

Las afirmaciones no se pudieron verificar de forma independiente.

En ataques en vísperas de la Pascua ortodoxa, las fuerzas rusas atacaron ciudades y pueblos en el sur y el este de Ucrania. El bebé de 3 meses estaba entre las ocho personas que murieron cuando Rusia disparó misiles de crucero contra Odesa, dijeron funcionarios ucranianos.

La agencia de noticias ucraniana UNIAN, citando publicaciones en las redes sociales, informó que la madre del bebé, Valeria Glodan, y su abuela también murieron cuando un misil impactó en una zona residencial. Zelensky prometió encontrar y castigar a los responsables del ataque.

“La guerra comenzó cuando este bebé tenía un mes”, dijo. ¿Te imaginas lo que está pasando? “Son una escoria sucia, no hay otras palabras para eso”.

Para la ofensiva de Donbas, Rusia ha vuelto a reunir a las tropas que lucharon antes en los alrededores de Kiev y en el norte de Ucrania. El Ministerio de Defensa británico dijo el domingo que las fuerzas ucranianas habían repelido numerosos ataques en la última semana y “causado un costo significativo a las fuerzas rusas”.

“Es probable que la baja moral rusa y el tiempo limitado para reconstituir, reequipar y reorganizar las fuerzas de ofensivas anteriores obstaculicen la eficacia del combate ruso”, dijo el ministerio en una actualización de inteligencia.

Los líderes espirituales de los cristianos ortodoxos y católicos romanos del mundo pidieron alivio para la población de Ucrania que sufre.

Desde Estambul, el patriarca ecuménico Bartolomé I dijo que se estaba desarrollando una “tragedia humana”. , Bartholomew, considerado el primero entre sus iguales patriarca ortodoxo oriental, citando en particular “las miles de personas rodeadas en Mariupol, civiles, entre ellos heridos, ancianos, mujeres y muchos niños”.

El Papa Francisco, hablando desde una ventana con vista a la Plaza de San Pedro, renovó su llamado a una tregua de Pascua, calificándola como “una señal mínima y tangible de un deseo de paz”.

“Los ataques deben detenerse para responder al sufrimiento de la población agotada”, dijo Francisco sin nombrar al agresor.

