Liberan a Roberto Marrero, estuvo 500 días preso por Nicolás Maduro | Liberan a Roberto Marrero, estuvo 500 días preso por Nicolás Maduro

El jefe de despacho del presidente interino Juan Guaidó, hoy hace unas horas fue dejado libre por las autoridades de Venezuela, esto luego del anuncio de Nicolás Maduro del “indulto”; se trata de Roberto Marrero. Hoy fueron liberados también Gilber Caro, Renzo Prieto.

Roberto Marrero estaba detenido en la sede del Sebin, en El Helicoide, Caracas.

“La cárcel es lo peor que se ha inventado para el ser humano”, expresó en sus primeras declaraciones.

Además, agradeció a su familia y a la gente que estuvo pendiente de su estado durante la reclusión.

“Mi familia estaba cerca de mí. Tengo que agradecerle mucho a nuestra gente, que siempre estuvo pendiente, y es una salida que no me la imaginaba así, me la imaginaba de otra manera”, manifestó Marrero a los medios de comunicación.

Ante la división de la opinión pública respecto a la decisión de Maduro, el jefe del despacho de la presidencia interina señaló: “Habrá quien diga que está aceptando una medida de alguien, pero cuando uno está preso está depositado como si fuera mercancía, el que me trajo no me pidió permiso”.

Al ser consultado sobre si ha habido alguna negociación, señaló que con él “no ha hablado nadie” y que no sabe “nada de negociación política”. “¿Negociaciones? Conmigo no ha hablado nadie, no sé nada de negociación política”, señaló.

Roberto Marrero fue detenido el 21 de marzo de 2019, acusado de formar parte de una célula terrorista que, según el régimen, “planificaba realizar un conjunto de ataques selectivos”, para los que habría contratado “mercenarios colombianos y centroamericanos”.

Los diputados a la Asamblea Nacional Gilber Caro y Renzo Prieto también fueron liberados este lunes, luego del “indulto” anunciado por el régimen de Nicolás Maduro.

Caro, a quien no le notificaron las razones por las que fue acusado, y Prieto, acusado de financiamiento de terrorismo y promoción del odio, fueron detenidos en diciembre de 2019 y marzo de 2020, respectivamente.

A Caro lo trasladaron a la sede de las FAES en la Quebradita, Caracas, para una evaluación médica y constatar que el dirigente de Voluntad Popular estuviera en óptimas condiciones de salud, así lo informó su hermana Yeidi Caro a El Nacional.

Las excarcelaciones comenzaron horas después de que Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del régimen, hiciera público el decreto presidencial que ordena “indulto” para diputados opositores presos o exiliados, así como a otros cuya inmunidad les había sido allanada, a periodistas y actores sociales detenidos o acusados de diversos delitos.