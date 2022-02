Ley de vacunas obligatorias de Austria entra en vigor en medio de la resistencia.

El martes entra en vigor una nueva ley en Austria que hace obligatoria la vacunación contra el COVID-19 para cualquier persona mayor de 18 años. Varios países han introducido mandatos para los ancianos o el personal médico, pero esta es la primera nación en Europa en adoptar medidas tan radicales.

LOu Moser, una artista de cerámica que vive al sur de Viena, no está vacunada contra el COVID-19 y tampoco su marido, Gus. Están totalmente en desacuerdo con el nuevo mandato de vacunas de Austria.

La vacunación, dice, debería ser una elección personal. "Tuve COVID-19. Así que en realidad no veo el sentido de que me pinchen cuando tengo suficientes anticuerpos", dijo LOu al sitio de noticias BBC. "Así que elegí no vacunarme. Y no corresponde a ninguna autoridad decirme qué poner en mi cuerpo".

"Se ha demostrado que las vacunas aún no han detenido realmente la pandemia", dice LOu. "La gente sigue siendo vacunada y todavía se enferman de COVID-19. Tal vez no tanto, pero todavía se enferman".

Austria dice que las vacunas son efectivas

El gobierno de Austria dice que las vacunas son efectivas para combatir enfermedades graves y que la ley es necesaria para evitar futuros cierres. Karoline Edtstadler, ministra de la Unión Europea y Constitución, dice que el gobierno es "muy consciente de que es realmente un paso fuerte y una medida realmente difícil".

"Nosotros, como políticos, tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que el sistema de salud siga funcionando, que la sociedad, en su conjunto, pueda vivir con normalidad", dice.

Ella dice, sin embargo, que la vacunación obligatoria es una "interferencia con los derechos humanos". "Pero en este caso, esta interferencia puede estar justificada", agrega. “Tenemos la necesidad de salir de la pandemia y sabemos que la vacunación es la única forma de salir y volver a la vida normal”.

¿Cuántos vacunados contra COVID-19 hay en Austria?

Alrededor del 72% de los austriacos están completamente vacunados. Quienes se nieguen a vacunarse se enfrentarán a multas que van desde 600 € (500 £; 670 $) hasta 3600 €. Se aplican excepciones para aquellas personas que no pueden vacunarse por razones médicas o que están embarazadas.

El mandato de la vacuna contra COVID-19, dice, expirará en enero de 2024 y podría finalizar antes si la pandemia lo permite. La ley entra en vigor el 1 de febrero, pero las autoridades no comenzarán a verificar el estado de vacunación de las personas hasta mediados de marzo.

