Ley de la India ignora acusaciones de abuso sexual contra personas transgénero

Los casos de violación en países como La India han aumentado en el último año, por lo que las leyes de ese país se han reforzado sus sanciones, y los violadores podrían enfrentar cadenas perpetuas si son encontrados culpables del crimen.

Desgraciadamente estas leyes no aplican para las personas transgénero de La India, pues un 20% de 5000 personas trans han sufrido algún tipo de abuso sexual durante este año, y otras prefieren no denunciar debido a que las autoridades no los toman en serio.

Activistas en pro de los derechos de la comunidad LGBT+ han difundido las injusticias del gobierno de la India, donde pese a que las sentencias por violación contra mujeres son cada vez más severas, no se protege de la misma manera a otros géneros.

De acuerdo a lo que averiguamos en La Verdad Noticias, el caso de Daina Dias resonó en el país, pues era una persona transgénero que trabajaba en un bar de baile en Goa, India, cuando sufrió abuso sexual por parte de uno de los clientes que pidió servicio en su casa.

El crimen ocurrió cuando era una adolescente y las autoridades nunca hicieron nada al respecto, por lo que con 36 años actualmente, fundó Wajood, una organización para apoyar los derechos de las personas transgénero.

Exigen derechos y protección para trans en India

De acuerdo a una encuesta realizada por la organización nacional del control del sida, en los años de 2014 y 2015, el 20% de 5,000 personas trans encuestadas revelaron que fueron víctimas de abusos, que van desde acoso hasta violación, sin poder denunciar debido a que no cuentan con protección.

Cabe mencionar que se han impuesto sentencias contra abusos a gente trans, que van desde los 6 meses hasta los dos años, mientras que contra una mujer la sentencia mínima es de 10 años, por lo que la comunidad transgénero exige igualdad con las condenas por el mismo crimen.

