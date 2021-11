Let' s Go Brandon, el insulto contra Joe Biden que los republicanos usan

Republicanos de alto nivel y algunos ciudadanos que simpatizan con el partido han adoptado un código, la frase Let' s Go Brandon, el insulto contra Joe Biden, y ahora se puede escuchar incluso en aviones o el Congreso de Estados Unidos.

Aunque la frase "Let's Go Brandon" podría confundirse con una forma de apoyo para alguien llamado Brandon, lo que realmente ocurre detrás de este es un insulto contra el Presidente de Estados Unidos.

Uno de los primeros personajes en utilizar el insulto fue Bill Posey, congresista por el estado de Florida que al momento de terminar su discurso en la Cámara de Representantes a finales de octubre grito "Let's Go Brandon", pero no fue la única, por ejemplo el legislador Jeff Duncan llevó el código en un cubrebocas que usó en el mismo recinto.

Let' s Go Brandon, el insulto contra Joe Biden

Los Republicanos y fanáticos usan Let' s Go Brandon, el insulto contra Joe Biden, en diversos escenarios.

Un ejemplo ha sido el gobernador texano, Greg Abbott, también ha difundido la frase en su cuenta de Twitter al hablar sobre la crisis migratoria en la frontera de Estados Unidos con México. Y es que el gobernador de Texas ha sido controvertido al pedir a Biden nombrar a carteles mexicanos como terroristas.

Otro republicado, ha sido el senador Ted Cruz, de Texas, quién se tomó una fotografía en la Serie Mundial con una pancarta con la leyenda "Let's Go Brandon".

Let' s Go Brandon entre fanáticos

El pasado viernes 29 de octubre, un piloto de la aerolínea Southwest dijo desde el intercomunicador del avión Let' s Go Brandon, el insulto contra Joe Biden, acto que fue escuchado por los pasajeros que iban en la aeronave, incluida una periodista de la agencia AP, quienes difundieron la acción del trabajador de la aerolínea.

Ante esto Southwest se deslindo de su empleado y afirmó a medios estadounidenses que no aprueba que sus trabajadores externen sus opiniones políticas mientras se encuentran en horario laboral.

¿Cómo surge y qué significa "Let's Go Brandon"?

Let' s Go Brandon, el insulto contra Joe Biden que “significa” ‘Que se joda Biden’.

Aunque literalmente la frase “Let’s Go Brandon”, ni significa ni se traduce como "Que se joda Biden", sí es el significado que Republicanos y simpatizantes del partido utilizan para insultar al Presidente de Estados Unidos.

¿Cómo surgió?

Cuando el piloto Brandon Brown ganó a principios de octubre una carrera de Nascar en Alabama.

Allí, Brandon Brown fue entrevistado por una reportera quien le dijo que escuchara a los espectadores mientras emitían gritos para apoyarlo por triunfar en la Serie Xfinity. "Como puedes oír los coros de la multitud 'Let' s go Brandon' (Vamos Brandon)", dijo la periodista.

Pero, en el video se escucha que el público de la carrera no estaba apoyando al joven piloto, sino insultando al presidente de Estados Unidos. "Fuck Joe Biden", por lo que la escena se popularizó y los republicanos convirtieron la frase Let' s Go Brandon, el insulto contra Joe Biden.

