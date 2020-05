Leopardo se relaja en plena carretera en la India durante cuarentena por Covid-19

Desde la imposición de la cuarentena nacional de coronavirus, se han reportado varios incidentes de animales salvajes que deambulan por áreas urbanas y colonias residenciales en India y en el mundo.

En uno de esos incidentes, un leopardo fue visto tirado en la carretera principal en el área Mailardevpally de Hyderabad cerca del puente Katedanunderbridge este jueves 14 de mayo.

El incidente provocó el pánico entre los lugareños y los transeúntes. Las personas que vieron al felino alertaron a las autoridades que, junto con un equipo del Parque Zoológico Nehru con sede en la ciudad, se apresuraron al lugar para rescatarlo.

Según The Times of India, la gente inicialmente sospechaba que el leopardo estaba herido porque no se movía, pero luego un funcionario confirmó que estaba en buen estado de salud.

El informe citó a un funcionario del bosque diciendo que después de relajarse un rato en el camino, el leopardo se topó con una tierra de cultivo privada. El equipo de rescate aseguró las tierras de cultivo para atrapar al animal.

Hubo informes de que el leopardo atacó e hirió a una persona que se acercó demasiado a él. Sin embargo, los funcionarios del departamento forestal dijeron que no están al tanto de tal percance.

Animales salen durante cuarentena por coronavirus

En un incidente similar, se encontró un gato civeta de palma asiática en las murallas de Noorani Masjid cerca de Fateh Darwaza del Golconda Fort el miércoles por la noche, informó The Hindu.

TE PUEDE INTERESAR: VIDEO VIRAL: Hombre en India crea la "motocicleta COVID-19"

Hubo rumores de que también se vio una pantera negra que mantuvo despiertos a los residentes cercanos durante toda la noche. La civeta fue rescatada el jueves por la mañana por un equipo de Forest y se trasladó al Parque Zoológico Nehru.