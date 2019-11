Legisladores reclaman declaran TERRORISTAS a cárteles mexicanos

Chip Roy, quien es representante e Estados Unidos, le exigió al secretario de Estado, Mike Pompeo, así como a los legisladores, aprobar la iniciativa que presentó en marzo pasado para designar a ciertas facciones de los cárteles mexicanos de las drogas como organizaciones terroristas.

En su cuenta de Twitter, el comisionado puso:

"239... es el número de días que han transcurrido desde que presenté una legislación para designar a cárteles mexicanos de las drogas como Organizaciones Terrorista Extranjeras (FTO)".

Además, en su artículo de opinión en The Hill, escribió lo siguiente:

"Decapitaciones ante las cámaras. Seres humanos discueltos en ácido sulfúrico. Cuespos cortados en pedazos y esparcidos en la carretera. Personas inocentes dejadas por muertas en las calles. No estoy describiendo al Estado Islámico o Al-Qaerda, sino lo que está ocurriendo en muchas partes del sur de nuestra frontera compartida con México".

Piden aprobar la iniciativa que presentó en marzo para declarar a los cárteles mexicanos como terroristas

Cabe mencionar que los hechos de violencia ocurridos recientemente en Culiacán y en los límites entre Sonora y Chihuahua, han hecho reaccionar a las autoridades del país vecino. Incluso, el presidente Donald Trump mencionó recientemente que mucha gente se está dando cuenta de la importancia del muro entre EE.UU y México.

Chip Roy comentó que tanto él como el represetante Mark Green llamaron a Pompeo a designar "Organizaciones Terroristas Extranjeras a ciertas facciones de los cárteles de droga".

"Volvería ilegal para quienes proveen material de apoyo o recursos, a esos narcotraficantes, ingresar a Estados Unidos. Evitaría que los miembros actuales de estos cárteles ingresaran a EE.UU. También permitiría al secrerario del Tesoro Steve Mnuchin bloquear a los activos de los cárteles".

Expresó que: "no se puede dar el lujo de hacer de la vista gorda mientras nuestros amigos en México son rebasados. Nuestro patio trasero está en llamas. Es tiempo de que tomemos la manguera antiincendios".

Los legisladores dicen que el "patio" de su país se encuentra "en llamas"

Roy no es el único que aboga por declarar terroristas a ciertos cárteles mexicanos, el martes, ante el Senado, el subsecretario de Seguridad Nacional, David Glawe, se refirió a los asesinatos de la familia LeBarón, y dijo que:

"Son un ejemplo de cómo estas organizaciones brutales operan diario. La violencia y falta de respeto por la vida humana que muestran estas organizaciones criminales es tan bárbaro y repugnante como las de cualquier organización terrorista en el mundo".

Te puede interesar: Se reúne AMLO presidente con legisladores de EU entre polémicas de cierre de frontera

Por su parte, el senador republicano Linsey Graham, quien señaló que prefería ir a Siria que en México, dijo que "estoy viendo que mi personal revise si los cárteles mexicanos son o no organizaciones terroristas bajo la ley estadounidense. Si no lo son, me gustaría convertirlos".

Únete a nosotros en Instagram