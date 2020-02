Legionarios de Cristo intentaron extorsionar a víctima de abuso sexual en Italia

Los Legionarios de Cristo ofrecieron 15.000 euros a una mujer a cambio de retirar los cargos contra un sacerdote que abusó sexualmente de su hijo en repetidas ocasiones en Milán, Italia.

El esfuerzo del Vaticano por limpiar el nombre de los Legionarios de Cristo podría verse reducido por el juicio contra tres sacerdotes que comenzará en marzo próximo, acusados por obstruir la justicia y extorsionar a la familia de una víctima de abuso sexual.

Según la agencia AP, los Legionarios de Cristo ofrecieron 15.000 euros a Yolanda Martínez a cambio de que su hijo se retractara del testimonio que había dado a los investigadores de Milán acusando al sacerdote Vladimir Reséndiz de haber abusado de él en repetidas ocasiones. Le pidieron que mintiera.

Los abusos habrían tenido lugar cuando la víctima tenía 12 años y era estudiante en el seminario para jóvenes de la orden en el norte de Italia.

La madre llamó al cardenal Velasio de Paolis, una de las figuras más respetadas en el derecho canónico y a quien el papa Benedicto XVI había encargado poner orden entre los Legionarios de Cristo.

El cardenal no se mostró sorprendido ante la denuncia de la mujer, y tampoco compartió su indignación. Recomendó a la madre no aceptar el trato, pero trabajar en otro acuerdo que no implicara abogados, pues estos “complican las cosas”.

La mujer grabó la conversación y la utilizará como parte de las pruebas para el juicio, que también incluyen las seis páginas del acuerdo al que quería llegar la congregación extorsionando a la madre y a su hijo.

De Paolis murió en 201 y tuvo conocimiento de los crímenes de Reséndiz desde 2011. Aprobó una investigación interna, pero no lo denunció ante la policía.

Desde su fundación en 1941 hasta la actualidad, al menos 33 sacerdotes de los Legionarios de Cristo abusaron sexualmente de 175 menores de edad. Al menos un tercio de estos fueron víctimas de Marcial Maciel, uno de los mayores depredadores sexuales de la Iglesia Católica.

