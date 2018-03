 Le pide matrimonio mientras el avión ¡iba en picada!

BALI.- Un joven que creía que iba a morir pidió matrimonio a su pareja en un vuelo de Air Asia que cayó en picado 20.000 pies en apenas nueve minutos. Los pasajeros comenzaron a gritar cuando el avión empezó a caer, sobre todo después de que la propia tripulación gritara y algunos se pusieran a llorar, lo que no dio nada de seguridad al pasaje. Chris Jeanes había planeado pedir matrimonio a su novia Casey durante su estancia en Bali. Sin embargo, ante el miedo de estrellarse y no poder hacerle nunca esa pregunta, decidió preguntárselo justo después de que se desplegaran las máscaras de oxígeno. Air Asia explicó en un comunicado que el avión tuvo que ser desviado debido a un problema técnico, según recoge el diario Mirror, y aterrizó ya sin complicaciones en Perth. "Felicitamos a nuestros pilotos por aterrizar el avión de forma segura y por cumplir con el procedimiento", señaló Ling Liong Tien, jefe de seguridad de AirAsia.

Passengers aboard an AirAsia flight criticized the crew for allegedly panicking when the plane dropped 20,000 feet: https://t.co/ZcHGLlLEQy pic.twitter.com/Ad9ZWRxPhj