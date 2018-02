Le ofrece trabajo y se convierte en su esclava sexual

Fue en Argentina donde atraparon a un anciano de 81 años por mantener cautiva y violar a una misionera de 19 años,

A pesar del delito, fue liberado por se adulto mayor.

El Ministerio de Seguridad de Buenos Aires informó en su cuenta de Twitter sobre la detención de Ignacio Cañete.

La chica es originaria de Oberá de la provincia de Misiones y ella respondió al anuncio publicado por el hombre en Facebook.

'Necesito mujer sola para cuidar anciano de 81 años. No baga, no falopera, no borracha, no sucia, no ratera'.