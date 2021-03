Le dan 20 años de prisión por cortarle el pene al amante de su esposa

Un hombre en Florida se declaró culpable por cortar el pene de otro hombre con unas tijeras después de descubrir que se estaba acostando con su esposa.

Alex Bonilla, residente en el condado de Gilchrist, fue sentenciado este jueves a 20 años en prisión, además de 10 años en libertad condicional, por cargos de secuestro y agresión agravada con un arma mortal.

Según el medio WJCB, en julio de 2019, después de descubrir al otro hombre teniendo relaciones sexuales con su esposa, Bonilla irrumpió en la casa del amante, lo amenzó a punta de pistola y lo ató a una silla.

Una vez que la víctima estuvo atada, Bonilla tomó un par de tijeras y le cortó los genitales, mismos con los que salió a la calle y corrió de vuelta a su casa. Las dos hijas de la víctima estaban en casa en el momento del ataque, pero fueron retirados los cargos de abuso infantil por el trauma del evento.

Quería venganza por la infidelidad

Según registros judiciales, el padre de cinco hijos le dijo a su víctima, antes de cometer el acto de brutalidad, que no iba a matarlo sino que solo iba a darle una lección. "No vas a morir, pero vas a tener algo para recordar esto para toda tu vida", dijo. "Esto es normal, no vas a morir hoy.

Bonilla, de 51 años y de origen salvadoreño, le dijo a las autoridades que en algún momento de su venganza sufrió un desmayo cuando vio la sangre brotando por todas partes, según Daily News.

Hubo una búsqueda en todo el condado de pruebas adicionales, sin embargo, la policía no pudo encontrar ninguna. No está claro si se recuperó o no el pene del amante, pero los médicos dijeron que no sería posible volver a colocarlo.

Las autoridades estaban tratando de esclarecer el motivo del ataque cuando Bonilla admitió que había atacado a su víctima después de que lo sorprendió teniendo sexo con su esposa en mayo de 2019. La Verdad Noticias.

