¿Las mujeres sufren más efectos adversos por la vacuna COVID-19?

Las mujeres podrían ser más propensas que los hombres a sufrir efectos adversos de la vacuna COVID-19, según un estudio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos.

Según el reporte de The New York Times, el estudio de los CDC, realizado en febrero, consideró los datos de 13 millones de estadounidenses de ambos sexos que fueron vacunados contra coronavirus a partir del 13 de enero

Cerca de 7.000 personas dijeron haber experimentado efectos secundarios después de haber recibido la vacuna, incluyendo síntomas como dolores de cabeza, fatiga y mareos. Casi el 80 % de los afectados fueron mujeres, según el medio.

En el transcurso de un mes, se administró un total de 13,794,904 vacunas COVID-19 a estadounidenses, de las cuales 8,436,863 (61.2%) se administraron a mujeres.

Síntomas post-vacunas en mujeres

El Times cita a una técnica médica identificada como Shelly Kendeffy, de Pensilvania, quien recibió la vacuna de la empresa estadounidense Moderna, quien dijo que comenzó a sentir los síntomas adversos inmediatamente después de recibir la dosis.

Las mujeres también presentaron más efectos adversos por la vacuna contra la influenza en 2009.

"Me castañeteaban los dientes, pero estaba sudando, como empapado, pero helado", dijo Kendeffy a The Times. Ella dijo que seis de sus siete colegas mujeres también experimentaron síntomas como dolores corporales, escalofríos y fatiga, y la séptima mujer que no mostró síntomas similares a los de la gripe dijo que pasó la noche después de la vacuna vomitando.

De los ocho colegas varones que también fueron vacunados, Kendeffy dijo que uno tenía dolor, otro tenía dolor de cabeza, dos se sentían fatigados y cuatro no sentían nada en absoluto.

Sabra Klein, microbióloga e inmunóloga de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, dijo a The Times que "no estaba sorprendida en absoluto", dado que "esta diferencia de sexo es completamente consistente con informes anteriores de otras vacunas".

Klein explicó al Times que a pesar de que pueden presentar un mayor riesgo de sufrir efectos adversos, estos no deberían ser una preocupación para las mujeres que deseen recibir la vacuna, pues tales efectos secundarios se deben a que su respuesta inmune es “muy sólida”, por lo que están protegidas contra la enfermedad.

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en Google News para mantenerte informado.