Las mujeres representan el 40% de fans de los cómics

El público femenino ha aumentado en los últimos tiempos.

- Uno de los grandes mitos del mundo geek es que a las mujeres no les gustan los cómics; siendo catalogado esta industria como puramente masculina, llegando muchas veces a estereotipar al fan de las historietas como alguien que tiene poca o nula interacción con el sexo femenino. No obstante, un reciente estudio llevado a cabo por Kristen McLean, de NPD BookScan, y divulgado en el marco de la reciente; rompe un poco con el anterior cliché. De acuerdo con sus datos, si bien se mantiene una predominancia masculina; actualmente,; el cual es un aumento significativo comparado con lo que se veía hace 20 o 30 años. Curiosamente, ellas casi no frecuentan las tiendas de cómics. Donde adquieren sus ejemplares en en las librerías, no en los establecimientos especializados, donde la presencia de los hombres es mucho mayor. Esto también da a entender que el público femenino prefiere los compilados o novelas gráficas, en lugar de lasmensuales, pues estas últimas sólo pueden ser adquiridas (en general) en las tiendas de cómics; mientras que las primeras se pueden encontrar también en locales dedicados a la literatura en general. Aún más, en el caso de las historias de superhéroes, estás apenas si son requeridas por el género femenino, representando un 20% del público; aunque, irónicamente,Donde la tendencia se equipara notoriamente es en el mercado asiático., en su mayoría, menores de 30 años.