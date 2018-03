Las jirafas blancas de Kenia que han maravillado al mundo

Redacción Web/ Diario la Verdad

KENIA.- Un bebé y un adulto jirafa completamente blancos fueron vistos por primera vez en una reserva natural de Kenia. Los animales fueron grabados a principios del pasado agosto, cuyo vídeo se publicó en Youtube, donde se disparó su popularidad.

Así, los usuarios enseguida las bautizaron como las jirafas albinas, maravillados ante la rareza del animal. Lo cierto es que, lejos de ser albinas, las jirafas tienen una condición genética llamada leucismo, que inhibe las células de la piel de producir pigmento. Pero permite que otros órganos, como los ojos, sean de color oscuro. En cambio el albinismo inhibe al cuerpo de producir pigmento en todos los órganos, por lo que los animales que tienen esta condición suelen tener los ojos rosados, característica que estas jirafas no presentan, explican representantes del 'Hirola Conservation Program', una organización sin ánimo de lucro que gestiona la reserva donde fueron encontradas.

Aunque el leucismo no supone ningún riesgo para la salud de las jirafas y animales que lo presentan, sí es un problema para la supervivencia, ya que su llamativo color puede atraer a otros animales no deseados. De hecho, desde la 'Giraffe Conservation Foundation' aseguran que más de la mitad de las jirafas no llegan a los seis meses de edad al ser atacado por depredadores como leones o hienas.