¿Las acciones de Mercado Libre (MELI) seguirán subiendo?

Últimamente, ha sido un gran momento para ser inversionista de Mercado Libre, Inc. MELI. La acción ha subido un 20.7% en el último mes, mientras que también está por encima de su SMA de 20 días. Esta combinación de buen comportamiento de los precios y una situación técnica favorable podría sugerir que las acciones pueden estar en el camino correcto.

Ciertamente pensamos que este podría ser el caso, especialmente si consideras la actividad reciente de revisión de estimaciones de ingresos de MELI. Desde este punto de vista, el futuro de la empresa es bastante favorable; ya que MELI se ha ganado un rango de Zacks #1 (Compra fuerte), lo que significa que su ejecución reciente puede continuar por un poco más de tiempo, y que esta no es la cima para la empresa enfocada.

Estimación de ganancias para Mercadolibre Inc (NASDAQ:MELI)

Los analistas de acciones de Jefferies Financial Group redujeron sus estimaciones de ganancias por acción (EPS) del cuarto trimestre de 2020 para las acciones de Mercado Libre en una nota de investigación emitida a los inversores el domingo 25 de octubre. El analista de Jefferies Financial Group J. Colantuoni ahora anticipa que la compañía ganará ($0.27) por acción para el trimestre, por debajo de su estimación anterior de ($0.11). Jefferies Financial Group tiene actualmente una calificación de "Comprar" y un precio objetivo de $1,560.00 en la acción.

Jefferies Financial Group también emitió estimaciones para las ganancias del primer trimestre de 2021 de Mercadolibre a $0.31 EPS, las ganancias del segundo trimestre de 2021 a ($0.19) EPS, las ganancias del cuarto trimestre de 2021 a $1.50 EPS, las ganancias del FY2021 a $2.94 EPS, las ganancias del primer trimestre de 2022 a $1.53 EPS, las ganancias del segundo trimestre de 2022 a $0.83 EPS , Ganancias del año fiscal 2022 a $9.63 EPS y ganancias del año fiscal 2023 a $18.63 EPS.

Mercadolibre (NASDAQ: MELI) publicó por última vez sus datos de ganancias trimestrales el lunes 10 de agosto. La compañía reportó ganancias por acción (EPS) de $1,11 para el trimestre, superando la estimación de consenso de los Zacks de $0,10 por $1,01. El negocio tuvo ingresos de $878.40 millones durante el trimestre, en comparación con las expectativas de los analistas de $749.21 millones. Mercadolibre tuvo un margen neto negativo del 5.89% y una rentabilidad sobre fondos propios negativa del 3.46%. Los ingresos trimestrales de la empresa aumentaron un 61.1% en comparación con el mismo trimestre del año pasado. Durante el mismo período del año anterior, la compañía ganó $0.31 EPS.

Acciones de Mercado Libre.

Varios otros analistas de investigación también han intervenido en MELI. Bradesco Corretora elevó las acciones de Mercadolibre de una calificación "neutral" a una calificación de "desempeño superior" y elevó su precio objetivo para la compañía de $985.00 a $1,250.00 en una nota de investigación el lunes 20 de julio. UBS Group elevó su precio objetivo sobre las acciones de Mercadolibre de $1,040.00 a $1,400.00 y otorgó a la compañía una calificación de "comprar" en una nota de investigación el martes 11 de agosto. Stifel Nicolaus reafirmó una calificación de "mantener" y emitió un precio objetivo de $1,125.00 (por encima de $750.00) sobre las acciones de Mercadolibre en una nota de investigación el lunes 10 de agosto. 140166 elevó las acciones de Mercadolibre de una calificación "neutral" a una calificación "positiva" y elevó su precio objetivo para la compañía de $630.00 a $1,300.00 en una nota de investigación el martes 11 de agosto. Finalmente, Credit Suisse Group elevó su precio objetivo sobre las acciones de Mercadolibre de $1,255.00 a $1,484.00 y otorgó a la compañía una calificación de "desempeño superior" en una nota de investigación el martes 11 de agosto. Dos analistas de inversiones han calificado las acciones con una calificación de retención, dieciséis han asignado una calificación de compra y dos han otorgado una calificación de compra fuerte a la empresa. La compañía tiene actualmente una calificación de consenso de "Comprar" y un precio objetivo de consenso de $1,167.94.

Perfil de la empresa Mercado Libre

MercadoLibre, Inc opera plataformas de comercio en línea en América Latina. Opera MercadoLibre Marketplace, una plataforma de comercio en línea automatizada que permite a empresas e individuos listar mercancías y realizar ventas y compras en línea; y MercadoPago FinTech, una plataforma de solución de tecnología financiera, que facilita las transacciones dentro y fuera de sus mercados al proporcionar un mecanismo que permite a sus usuarios enviar y recibir pagos en línea, y permite a los comerciantes procesar transacciones a través de sus sitios web y aplicaciones móviles, así como en sus tiendas físicas a través de QR y puntos de venta móviles.