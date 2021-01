Las 5 principales preocupaciones sexuales de las mujeres mayores de 55 años

A pesar de que muchos piensan que después de los 55 años de edad la vida sexual de una mujer va en picada, expertos han declarado que esta edad es la perfecta para tener los mejores orgasmos.

Sin embargo, es una apuesta segura que la mujer promedio mayor de 55 años tiene al menos una de las siguientes preocupaciones con respecto a las relaciones sexuales, incluso si no lo reconoce.

Quitándose la ropa y aún siendo deseada

La mayoría de las mujeres de 55 años de edad han sido conscientes de sus cuerpos desde su juventud, aunque fue entonces cuando sus cuerpos se veían increíbles. A las mujeres se les ha enseñado que sus senos son demasiado pequeños, demasiado grandes o no tienen la forma correcta.

Les han dicho que no son lo suficientemente delgados o que no tienen un trasero con la forma adecuada.

De hecho, en los últimos diez años más o menos, ha habido incluso un asalto sobre cómo debe verse una vulva: sin pelo (excepto tal vez por una "raya de carreras") y con labios apretados (que los médicos ofrecen alterar quirúrgicamente si los labios están más largo o desigual!).

Una forma de que las mujeres superen esta preocupación es dar un nuevo marco a la idea de lo que es un cuerpo "bueno". Puede parecer difícil de imaginar si todavía tiene un cuerpo que parece más joven y se aferra a esa visión de sí mismo, pero a medida que envejece, un buen cuerpo es uno sano, fuerte y que aún puede sentir placer.

Complaciendo a su pareja

Una mujer que ha tenido muchas parejas puede no estar tan preocupada por cómo complacer a alguien. Pero si es más conservadora y su único amante ha sido su marido, la perspectiva de saber qué hacer con alguien nuevo es realmente abrumadora.

Las mujeres quieren complacer a su pareja, pero no están seguras de cuán audaces deben ser, qué actos se esperan y si serán buenos en ellos.

Excitarse y tener sexo cómodo

Si una mujer mayor de 55 años ha estado divorciada o enviudada durante mucho tiempo, es posible que no esté segura de tener relaciones sexuales: agregar lubricante o tal vez estrógeno para rellenar los tejidos y revitalizar el área para que la penetración no sea dolorosa.

Esto puede no ser un problema si una mujer se masturba con frecuencia, usa juguetes sexuales y, en general, mantiene viva su vida sexual, incluso sin pareja. Pero si no ha tenido sexo de ningún tipo en mucho tiempo, su cuerpo necesita ser reacondicionado y su mente no estará tranquila.

Esto es aún más cierto si ella estaba en una relación disfuncional o un matrimonio fallido y el sexo hubiera dejado de ser excitante o satisfactorio.

La buena noticia es que los cuerpos pueden recuperarse, y si una mujer recibe estrógeno localizado (cremas tópicas, un relleno vaginal como Replens o un anillo intrauterino que secreta estrógeno), los tejidos vaginales pueden sentirse bien y elásticos nuevamente.

Tener un orgasmo

Una mujer puede haber sido orgásmica fácilmente cuando era más joven, pero a medida que envejece, la disminución del estrógeno, el suministro de sangre más lento y menos tono muscular y energía pueden hacer que el orgasmo sea más difícil para ella.

Las mujeres de 55 años se preocupan por estas cosas durante el sexo.

¿Por qué es esto un problema? Aparte del hecho de que el sexo es mejor cuando ambos participantes lo disfrutan al máximo, las mujeres saben que los hombres se sienten mejor y más sexys si pueden ayudar a entregar un orgasmo intenso a su pareja.

Si las mujeres se preocupan por su necesidad de mucho más juego previo de lo que solían necesitar o por su impredecible capacidad de tener un orgasmo incluso en las mejores circunstancias, es posible que surjan problemas en la relación.

Probablemente la mejor manera de superar este problema es volverse menos orientado a los objetivos y más enfocado en disfrutar del viaje. No hay premio por excitarse rápidamente, por lo que aceptar la necesidad de juegos previos más prolongados y lujosos no es un sacrificio.

Practicar sexo seguro

Ni los hombres ni las mujeres quieren contraer una enfermedad de transmisión sexual (ETS), pero las mujeres parecen estar más preocupadas por las ETS que los hombres. Si está preocupado por contraer una ETS de una nueva pareja, hable por sí mismo e insista en usar protección.

A muchos hombres, especialmente a los mayores, no les gusta usar condón y, de hecho, algunos se negarán a usarlo. Esto ya no es un problema de embarazo para la mayoría (pero no para todas) las mujeres mayores de 55 años, pero es un problema de salud para todos.

