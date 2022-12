Ladrones asaltan a una familia dentro de una tienda en Colombia. Foto: rhyvsa.mx

Con el inicio de vacaciones en Colombia, muchas familias aprovechan su aguinaldo para salir y comprar despensa, muebles o juguetes para los niños, pero esta vez, una familia no se esperaba lo que ocurriría al salir con su pequeña hija de compras, pues un par de sujetos los siguieron hasta que entraron a una tienda y los asaltaron, ¡le apuntaron con una pistola!

En La Verdad Noticias queremos alertarte y prevenirte para que no ser víctima de este tipo de delitos, te recomendamos nunca usar tu teléfono mientras vas por la calle, no menciones información delicada sobre tu hogar o tu destino, no cuentes dinero efectivo, pero si necesitas hacerlo, busca un lugar privado y mantente siempre alerta.

Anteriormente, te contamos sobre un robo a dos jóvenes en Edomex, pero ahora te decimos que las mujeres son el blanco principal de los delincuentes, ya que las mayorías de las veces se encuentran solas llevando todas sus pertenencias de valor en una bolsa de mano, lo que facilita el delito, sobre todo si están prestando más atención al teléfono que a su alrededor.

Familia es asaltada dentro de una tienda en Colombia

Una mujer, con su esposo y su pequeña hija, salieron por la tarde a un supermercado cercano de su hogar para comprar la despensa de la semana, pero repentinamente ella fue abordada por un sujeto que le apunto con un arma, al igual que si esposo, los delincuentes les pidieron que entregaran todas sus pertenencias.

Cubiertos con gorras y cubrebocas negros, los sujetos les robaron anillos, relojes, celulares y dinero, mientras la pequeña hija estaba cerca viendo lo que estaba ocurriendo sin entender nada, pero por suerte, no usaron sus armas y salieron huyendo de la tienda como si nada hubiera pasado, hasta el momento la policía sigue investigando el delito.

¿Qué debemos hacer en caso de robos a mano armada?

Hombre sosteniendo una pistola. Foto: unotv.com

Si te llegaras a encontrar en esta situación, lo que debes hacer es seguir las instrucciones del agresor, no intentar negociar con él y entregar todas tus pertenencias lo más rápido que puedas, ya que el sujeto estará sumamente nervioso y cualquier señal de alarma podría obligarlo a reaccionar violentamente, luego aléjate del lugar y no trates de perseguirlo.

