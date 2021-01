Ladrón se dispara accidentalmente en la pierna mientras intentaba robar una casa

Un timbre en una casa en el lado norte de Fort Wayne grabó un video de dos hombres con armas en sus manos mientras intentaban patear la puerta principal.

Trey Thomas está convencido de que la única razón por la que huyeron es porque, mientras el de la izquierda pateaba, se disparó en el muslo con la pistola que guardaba en el bolsillo.

El hombre asegura que él y su padre llamaron a la policía al ver a los ladrones intentan entrar a su vivienda.

"De hecho, había un proyectil en el suelo fuera de mi casa desde que se disparó en la pierna, así que siguieron adelante e investigaron la escena del crimen, tomaron fotografías de las huellas y el proyectil, todo eso. Y revisaron el vecindario para hacer seguro que no estaban todavía ", dijeron.

A pesar de que no lograron encontrar a los culpables, el hombre de la herida de bala se presentó en un hospital.

Ladrón se dispara mientras robaba una casa

La policía confirma que los detectives lo entrevistaron y luego lo arrestaron, mientras que se cree que el otro sigue prófugo. Thomas dice que no entiende por qué los dos atacaron su casa.

"Mi papá no sabía qué era. Se dio cuenta de que era alguien golpeando la puerta principal, pero no sabía para qué era. No tenemos ninguna razón para tener conflictos como este o que alguien intente irrumpir en mi casa", dijo.

Uno de los involucrados fue arrestado tras ir a hospital por una herida de bala.

Thomas proporcionó el video a los detectives que continúan investigando el intento de allanamiento a mano armada, sin embargo, el video ha causado gran conmoción en las redes debido a lo extraño del caso.

