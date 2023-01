Ladrón muere a manos de su víctima en Brasil, ¡Este es el video del momento! Foto: freepik.com

Los delincuentes en Brasil cada vez encuentran mejores formas de esconderse a plena vista para realizar sus atroces actos, pero esta vez, un ladrón que se disfrazó de repartidor de comida no tuvo mucha suerte, pues al intentar asaltar a un hombre a punta de pistola, terminó mortalmente herido, hecho que fue captado en video, ¡tienes que verlo!

En La Verdad Noticias queremos decirte que, si te encuentras en una situación similar a la que verás, lo mejor es que no intentes enfrentar a tu atacante, pues al menos en México, el llegar a lastimarlo o matarlo podría ir totalmente en tu contra y quien terminaría preso serias tú, es por eso que solo obedece las órdenes y aléjate del lugar si no quieres problemas.

Hace poco te contamos sobre un delincuente que intentó robar una motocicleta, se metió en una vivienda y los dueños lo atraparon, pero ahora te decimos por tu seguridad, no intentes negociar o atacar a tu agresor, porque no sabes si está armado o que tan violento puede ser, además de que podría no estar solo.

Ladrón muere a manos de su víctima en Brasil

Ya no llegó al 2023 por �� pic.twitter.com/QOezPW5Ljz — Alertas Urbanas AU ⚠️ (@alertasurbanas) December 31, 2022

Fue una cámara de vigilancia en un negocio, la que captó el momento del asalto, pues en el clip se puede ver claramente como un hombre está charlando con una mujer en la acera, cuando de pronto, un motociclista que parecía ser un repartidor le muestra una pistola y le pide todas sus pertenencias.

La víctima le tira un objeto al suelo y se aleja, para reaparecer en pantalla con un arma en las manos y disparándole al malhechor, quien cayó frente a su motocicleta gravemente herido, luego hombre le apunta a un cómplice que se detuvo al otro lado de la calle, a quien retuvo hasta que la policía llego al lugar.

Te puede interesar: Ladrón se roba unos calzones en El Salvador, fue captado en video.

¿Qué debemos hacer en caso de robos a mano armada?

Imagen representativa. Foto: eldiariony.com

Mantén la calma y dale todo lo que te pida, no reveles ningún tipo de información sobre tu destino, no le mires a la cara, no intentes negociar con él y aléjate inmediatamente en cuanto le veas escapar, no lo persigas porque podrías provocar que hiera a alguien más y pide ayuda a la policía de inmediato ofreciendo una descripción de la persona.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram

Con información de publimetro.com