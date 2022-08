La viruela del mono en niños es rara, pero las infecciones pueden ser graves.

Países como Estados Unidos, Francia, Holanda y España han reportado casos de viruela del mono en niños.

A nivel mundial, hubo 103 casos en niños de 17 años o menos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). De ellos, 26 casos se informaron en niños de 0 a 4 años. El número total de pacientes con viruela del mono cuya edad se conocía era de 19.591 al 12 de agosto.

En general, hasta ahora se han informado más de 34,000 casos de viruela del mono en todo el mundo.

¿Cómo afecta la viruela del simio a los niños?

Hay poca evidencia de países donde la viruela del mono no es endémica para comprender cómo el virus podría afectar a los niños.

Durante un brote de viruela del mono en los EE.UU. en 2003 (que las autoridades creen que podría haber sido causado por el contacto humano con perros de las praderas), se informó que 28 personas se infectaron y solo dos experimentaron una enfermedad clínica grave; ambos eran niños . Se recuperaron.

Aparte de eso, la información sobre casos pediátricos es escasa fuera de África, donde la viruela del simio es endémica en al menos ocho países. Pero estudiar cómo la enfermedad afecta a los niños en África puede ofrecer una perspectiva potencial.

Entre 2001 y 2021, las tasas de mortalidad por viruela del mono en la República Centroafricana fueron más altas en niños que en adultos: murió el 9,6 % de los niños frente al 5,2 % de los adultos, según Paul Hunter, profesor de protección de la salud en la Escuela de Medicina de Norwich en el Reino Unido. Esta información se compartió en una conferencia de la OMS.

Y durante un brote de 1985 en Zaire, las tasas de mortalidad fueron más altas entre los niños de cuatro años o menos, con una tasa del 14,9 %, seguida de un 6,5 % en niños de 5 a 9 años, según un estudio publicado en The Journal of Infectious Diseases . No hubo muertes en niños de 10 años en adelante.

"Los niños, especialmente los menores de 5 años, siguen teniendo un mayor riesgo de enfermedad grave", dijo Hunter. “Pero estamos viendo una mortalidad general mucho más baja en la pandemia actual y sospecho que una parte significativa de eso se debe a un mejor acceso a la atención médica”.

En general, Hunter dijo que aunque el riesgo de enfermedad grave y muerte en los niños muy pequeños es mayor que en los adultos sanos, seguirá siendo "un poco más bajo de lo que hemos visto en África en los últimos años".

El misterioso caso holandés

Como informamos en La Verdad Noticias, a finales de junio de 2022, investigadores de los Países Bajos se enteraron de un caso de viruela del mono en un niño de 10 años.

La enfermedad del niño fue especialmente interesante dado el hecho de que en el transcurso del brote global, que comenzó en mayo, los investigadores no tenían claro cómo se propaga exactamente el virus.

Aunque la gran mayoría (más del 98 %) de los casos notificados se dan entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las investigaciones no han indicado que el virus se propague exclusivamente a través del semen o el contacto sexual.

Más bien, la mayoría de las investigaciones han concluido que se propaga a través del contacto muy cercano con las lesiones que causa la viruela del simio u otros fluidos corporales de una persona infectada.

Los investigadores primero confirmaron que el niño no había sufrido abuso sexual, ya que el contacto sexual es un medio de transmisión de la viruela del mono, y luego evaluaron al resto de los miembros de la familia del niño para detectar el virus.

Todos dieron negativo, no solo para el virus en sí, sino también en las pruebas serológicas, que habrían demostrado si el caso del niño había sido causado por una infección reciente o por una vacuna en otro miembro de la familia.

Los investigadores no pudieron averiguar dónde o cómo se había infectado el niño.

Según el autor del estudio, Matthijs Welkers, la infección del niño fue muy leve. El niño desarrolló alrededor de 20 de los "viruelas" característicos del virus en su cuerpo.

"Durante su período de aislamiento en casa, principalmente estaba aburrido y tenía muchas ganas de volver a la escuela", dijo Welks a DW. "Después de las tres semanas [de aislamiento], las costras de las lesiones se cayeron y (volvió) a la escuela".

Una vacuna contra la viruela del mono para escolares y maestros

Ahora, con el comienzo de un nuevo año escolar acercándose rápidamente en muchos países, algunas personas preguntan si se deben tomar precauciones especiales para proteger a los niños y maestros, donde los niños aprenden y juegan en estrecho contacto todo el día.

Hay una buena razón para ello. Los funcionarios del departamento de salud del estado estadounidense de Illinois informaron sobre una posible exposición a la viruela del simio en una guardería, donde un maestro dio positivo a principios de agosto.

Ninguno de los niños había dado positivo por el virus al momento de escribir este artículo, pero los funcionarios de salud estadounidenses les están ofreciendo la vacuna Jynneos , también conocida como la vacuna Imvanex como medida de precaución.

Jynneos/Imvanex es la única vacuna aprobada para tratar específicamente la viruela del simio, aunque algunos países también están usando vacunas más antiguas diseñadas para prevenir la viruela. Y todos podemos usar ideas básicas de higiene, como lo hemos hecho durante la pandemia de Covid-19.

Los expertos en salud enfatizan que las personas deben lavarse las manos con frecuencia: si toca una superficie contaminada, el virus puede infectarlo si se toca la boca, los ojos o la nariz. Y debe evitar el contacto prolongado de piel con piel con personas que sospechen que podrían haber estado expuestas o que se haya confirmado que tienen viruela del mono.

La investigación no muestra ninguna evidencia de transmisión aérea de la viruela del simio, y la transmisión superficial, aunque potencialmente posible , es menos probable que la transmisión a través del contacto piel con piel o el contacto con la saliva, como por ejemplo, a través de los besos.

Así que tenlo en cuenta y ojo con los síntomas:

La OMS dice que los síntomas típicos de la viruela del mono incluyen fiebre, sarpullido e inflamación de los ganglios linfáticos. La erupción, o "viruelas", generalmente aparece de uno a tres días después de los síntomas iniciales.

