La verdad detrás de Gunther VI, el perro millonario que vende su mansión en Miami

La historia de “Gunther VI” un pastor alemán millonario, le está dando la vuelta al mundo, principalmente porque se ha dicho que vende su mansión en Miami por 31 millón de dólares asegurando que fue la casa de Madonna, pero en La Verdad Noticia te traemos la verdad detrás de la historia de este famoso animal.

Pese a que muchos medios han retomado la noticia asegurando que esta historia es real, lo cierto es que se trata de un fraude, o más bien de un truco publicitario de Internet.

En algunos medios se indica que “Gunther VI, pasó la mañana jugando con su pelota de tenis, rodando por el césped, babeando un poco y tomando muchas siestas. Más tarde, cansado de la rutina, mantuvo una reunión con sus agentes de bienes raíces para vender su mansión”, sin embargo, a los pocos minutos que se anunciara que Gunther el perro millonario vendia su mansión las publicaciones fueron desapareciendo al revelarse la verdad detrás del perro y la mansión.

Se trató de un truco para vender la mansión de Miami

El perro en realidad no es dueño de la mansión

La confusión se debió a que una empresa de bienes raíces que vende la mansión la puso a la venta indicando que “El perro más rico del mundo, vive en el cuarto principal en el que solía dormir Madonna. Literalmente, duerme con una vista magnífica, en una cama italiana personalizada y posa su cabeza donde lo hacía la estrella del pop más grande del mundo”, pero en realidad se trata de un truco publicitario para llamar la atención de los compradores.

Es verdad que la cantante Madonna compró la mansión, construida en 1928, a principios de la década de los años 90, pagando por ella 4.9 millones de dólares, sin embargo el dueño de la mansión no es un perro, y él mucho menos vive ahí.

Se dice que en realidad el excéntrico empresario italiano, Muricoi Miam, pensó que sería una forma divertida de “componer un programa de telerealidad” para hacer más llamativa la propiedad y venderla.

¿Cómo surgió la historia de Gunther, el perro millonario?

Se trató de un truco publicitario para vender la mansión

Tiempo atrás surgió la leyenda de que el perro más rico de mundo era Gunther II, un acompañante de la condesa alemana Karlota Lienbesntein, quien al morir le heredó a su mascota toda su fortuna, con un fideicomiso de 150 millones de dólares y una mansión.

Pero lo único real de todo ello es la mansión. De acuerdo con The New York Post, el empresario italiano Mina, declaró en 2015 que Gunther no existió, ni la fortuna y ni siquiera la condesa. Todo se trató de una estafa.

El perro de las fotos ni siquiera tiene “sangre azul”, el dueño de la mansión en realidad rentó un perro hace 20 años, cuándo inventó la historia para así entrar a la industria del cine, ahora usa esta misma historia, pero para vender la mansión en Miami.

