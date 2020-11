La transmisión de juegos GeForce NOW de NVIDIA llegará al navegador Chrome

Después de llevar los juegos de PC a los Chromebooks a principios de este año, NVIDIA se está preparando para lanzar GeForce Now en más plataformas Chrome.

NVIDIA dice que GeForce NOW se lanzará en plataformas Linux, PC, Mac y Android Chrome en el primer trimestre de 2021. El primer cliente webRTC de NVIDIA que ejecuta GeForce NOW fue la versión beta de Chromebook, que se lanzó en agosto.

Junto con los planes de expandir su servicio de juegos en la nube a más plataformas Chrome, NVIDIA también ha anunciado que el servicio ahora está disponible en versión beta en dispositivos iOS a través del navegador Safari.

Para comenzar a jugar juegos de PC en tu iPhone o iPad, todo lo que necesitas hacer es iniciar Safari y visitar play.geforcenow.com. Si no tienes una membresía de GeForce NOW, puedes registrarte de forma gratuita para probarla. Las membresías de los fundadores están disponibles por 5 dólares por mes, pero puedes obtener una mejor tarifa cuando te suscribes a una membresía de fundadores de 6 meses por 24.95 dólares.

Catálogo de juegos para PC de GeForce NOW

GeForce NOW ofrece un amplio catálogo de juegos para PC, que incluyen Assassin's Creed Valhalla, Destiny 2 Beyond Light, Shadow of the Tomb Raider y más. Los miembros fundadores también pueden disfrutar de juegos como Watch Dogs: Legion con trazado de rayos y DLSS habilitado. Sin embargo, necesitarás un mando como el Razer Kishi para poder jugar a estos juegos. NVIDIA está trabajando con Epic Games para traer una versión táctil de Fortnite a dispositivos iOS en un futuro cercano.

La Verdad Noticias te informa que NVIDIA ha anunciado que se asociará con GOG.com para traer juegos como Cyberpunk 2077 de CD PROJEKT RED y The Witcher 3: Wild Hunt a GeForce NOW.