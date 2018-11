La sorprenden robando y lanza ácido a la policía

El desfile de Halloween en Francia, se vio opacado por una serie de sucesos que marcaron éstas fechas en Francia.

Al rededor de 100 personas fueron detenidas por diferentes delitos, pero lo que más llamó la atención, fue el ataque que un oficial de la policía francesa recibió por parte de una adolecente de 13 años.

Desfile de halloween





Tres adolecentes con la cara tapada, intentaron entrar a la fuerza a tienda mientras toda la atención de la gente estaba puesta en el desfile de halloween en Montgeron, una localidad próxima a Évry. El robo, fue impedido por la policía. Uno de los elementos policiales, salió herido en la mano, cuando una adolecente de 13 años le arrojó ácido.

La juez de menores, culpó a la adolecente por "violencia voluntaria hacia una persona que dispone de la autoridad pública con arma" aunque la menor fue liberada y será "objeto de un seguimiento educativo".

A pesar de no ser encarcelada, la adolecente de 13 años, tendré que comparecer ante la juez que impuso su condena, de no cumplir, la menor deberá ser juzgada de otra manera, ya que la legislación francesa, no permite que se le juzgue a menores como se le juzgaría a un adulto

El elemento de la policía es reportado como fuera de peligro, pues el ácido afectó parte de una de sus manos.