La simulación de PS5 es perfecta para quienes todavía no tienen la consola

La PlayStation 5 ya está disponible en varias regiones del mundo y muchas personas se están lanzando a la próxima generación de consolas Sony. Sin embargo, no todos tienen la suerte de haber asegurado una PS5 de lanzamiento, y pueden estar buscando un destello de esa sensación mágica que produce el estrenar una nueva consola mientras juegan a Sackboy y Spider-Man: Miles Morales en sus PS4.

Ahí es donde entra en juego PS5 Simulator, un nuevo juego gratuito del desarrollador Alex Grade, que brindará una pequeña y divertida versión de las alegrías que produce el tener un sistema, desempacarlo y configurarlo antes de poder disfrutarde todos los videojuegos.

PS5 Simulator

"No esperes más, tu mejor experiencia de PS5 está aquí", dice la descripción en la página itch.io del juego. "¡Mala gestión de cables, bocadillos en el suelo, intenta no estropear tu próxima consola en este videojuego que no es AAA!"

El juego pesa 947 MB y hay una gran cantidad de gestión de cables con la que lidiar. Es bastante irónico, pero tal vez podría hacerte sentir un poco mejor por no tener una consola nueva qué configurar todavía. De cualquier modo, Assassin's Creed Valhalla y Call of Duty: Black Ops Cold War también son geniales en PS4, tú lo sabes.

Puedes simular que abres la caja de tu nueva PS5.

Si el simulador de PS5 no es lo suficientemente bueno para ti y quieres una consola real, puedes consultar toda la información recopilada en La Verdad Noticias.

Juegos compatibles con versiones anteriores

A partir de ahora, se ha confirmado que casi todos los juegos de PlayStation 4 serán compatibles con la consola PS5.

Mark Cerny confirmó durante una presentación de revelación de especificaciones técnicas que Sony revisó los 100 mejores juegos de PS4 jugados para aprovechar el "modo boost" de la PS5, y "casi todos" se podrán reproducir en ese estado en la PS5 en el lanzamiento.

En cuanto a los juegos que son compatibles con versiones anteriores, los juegos de PS4 "seleccionados" se beneficiarán de Game Boost, que "puede hacer que los juegos de PS4 se ejecuten con una velocidad de fotogramas más alta o más suave".

Sin embargo, según el CEO de Sony, Jim Ryan, la PS5 no tendrá compatibilidad con versiones anteriores para los juegos de consola PS3, PS2 o PS1.

Al ver tu centro de juegos en PlayStation 5, cualquier juego aplicable mostrará un [Nombre del juego] | PS4: toma nota de esto si has actualizado a la versión PS5 de un juego multiplataforma.

Juegos de PS4 NO compatibles con PS5

Los siguientes títulos son juegos confirmados "solo para PS4". Esto significa que estos juegos no se podrán reproducir a través de la compatibilidad con versiones anteriores de la PS5.