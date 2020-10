La salud del corazón depende desde los 20 y 30 años, según cardiólogo

Salud del corazón inicia a esta edad. Foto:Código espagueti

Para la mayoría de las personas, los problemas cardíacos no comienzan a surgir hasta que uno llega a los cincuenta o sesenta años. Pero eso no significa que no deba preocuparse por la salud de su corazón muchos años antes.

La enfermedad cardíaca sigue siendo la principal causa de muerte en los Estados Unidos. Satjit Bhusri, cardiólogo con sede en la ciudad de Nueva York, dice que las decisiones que toma entre los veinte y los treinta afectan de forma importante la salud de su corazón a medida que envejece.

¿Cuál es la enfermedad cardíaca?

La enfermedad cardíaca es una acumulación lenta y gradual de colesterol y placa en las arterias. La hipertensión es una progresión lenta del endurecimiento de las arterias. No es algo que suceda de repente cuando llegas a los 50. Esto es algo que se acumuló y que comienza joven.

Un informe de Blue Cross Blue Shield de 2019 que muestra que la salud de los millennials está disminuyendo más rápido que la de la generación anterior. El informe encontró que entre 2014 y 2017, la incidencia de hipertensión y colesterol alto aumentó en un 16 y un 12%, respectivamente, entre los millennials.

El Dr. Bhusri explica que la cardiología se está enfocando más en la prevención y la detección, por lo que los médicos detectan las señales de advertencia antes de que las personas desarrollen problemas como enfermedades cardíacas o un ataque cardíaco.

¿Edad para preocuparse por la salud cardíaca?

Para las personas de entre veinte y treinta años, la evaluación real comienza con una historia familiar detallada. La segunda cosa es definitivamente un examen físico en el que se busca soplos cardíacos o latidos cardíacos irregulares.

Lo tercero es examinar los síntomas. Si estás en la veintena o en la treintena y te desmayas o tienes un dolor de pecho inexplicable, dice que esas son señales de alerta importantes.

Una buena analogía es fumar cigarrillos. Los impactos negativos empeoran cuanto más tiempo ha fumado. Lo mismo se aplica a la hipertensión y la presión arterial alta. Cuanto más tiempo hayas sometido tu cuerpo a una mayor tensión en los vasos sanguíneos y a una mayor presión arterial, más daño se puede acumular con el tiempo.

El Dr. Lima dice que los jóvenes deben considerar cómo los hábitos de estilo de vida actuales afectan la salud de su corazón. La American Heart Association recomienda que los adultos realicen al menos 150 minutos por semana de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de actividad aeróbica vigorosa para promover un corazón sano. Además, querrá asegurarse de mantener una buena salud mental.

El Dr. Bhusri agrega que los jóvenes deben hacer todo lo posible para evitar la diabetes tipo II y convertirse en fumadores empedernidos. Si puede disminuir el riesgo asociado con los factores que puede controlar, y detectar los factores familiares, mucho mejor. Visite a su médico para un chequeo al menos una vez al año.