La reina Isabel II aseguró que para sus 70 años hará tremendo “pachangón”

La reina Isabel II cumplirá 70 años en el trono británico en 2022, lo que se conoce como Platinum Jubilee . Para conmemorar el día especial para la familia real y los británicos, se ha desarrollado una agenda que incluye un feriado bancario que se extenderá desde el jueves 2 de junio hasta el domingo 5 de junio. Durante los cuatro días habrá “actos públicos y actividades comunitarias. "

La tradicional ceremonia «Trooping the Color» se presentará íntegramente por primera vez desde la pandemia COVID-19, el jueves 2 de junio. Este evento servirá para celebrar públicamente los 96 años de vida de Su Majestad , aunque su actual El cumpleaños es el 21 de abril. El viernes 3 de junio, se llevará a cabo un servicio de Acción de Gracias por el largo reinado del monarca en la Catedral de San Pablo en Londres.

La reina Isabel II quiere celebrar en grande

El sábado 4 de junio, la reina estará acompañada por miembros de la realeza británica en el Derby, que se celebrará en Epsom Downs. Ese mismo día, pero por la noche, tendrá lugar en el Palacio de Buckingham el concierto en vivo “Platinum Party at the Palace”. La lista de invitados aún no se ha anunciado, pero se espera que reúna a las principales estrellas del entretenimiento para celebrar.

Las redes sociales de @TheRoyalFamily anunciaron el miércoles: “Su Majestad la Reina celebrará su Jubileo de Platino del jueves 2 al domingo 5 de junio de 2022. El fin de semana brindará una oportunidad para que las comunidades de todo el Reino Unido se reúnan para celebrar este hito histórico. La reina se convertirá en la primera monarca británica en celebrar un Jubileo de Platino, habiendo accedido al trono el 6 de febrero de 1952 cuando tenía 25 años.

Dijeron a través del comunicado que habrá celebraciones del Jubileo de Platino durante todo el año en el Reino Unido, la Commonwealth y en todo el mundo a medida que las comunidades y las personas se unan para celebrar el reinado histórico de la Reina.

