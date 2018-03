Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- ‘La puerta del infierno’, el cráter que no deja de arder. ¿Sabes de qué hablamos? En medio del desierto de Karakum, en Turkmenistán, emerge de la tierra una singular figura llameante: el pozo de Darvaza, conocido popularmente como “Puerta al Infierno. Este cráter es enorme y tanto día como noche no ha dejado de arder en casi 50 años y no encuentran la explicación a esto.

‘La puerta del infierno’, el cráter que no deja de arder

‘La puerta del infierno’, el cráter que no deja de arder, esta cerca de la pequeña aldea de Darvaza. Ubicada sobe un enorme desierto que ocupa prácticamente el 70% del territorio del país. Un país que es muy rico en petróleo y gas natural. Fue en 1971 cuando este cráter tuvo lugar debido a un accidente ocurrido cuando unos geólogos soviéticos pensaron que habían encontrado un yacimiento de gas natural. Pero lo cierto fue que en medio de los trabajos la Tierra se abrió y tragó la maquinaria de trabajo, las tiendas de campaña y lo que había ahí. Por supuesto que los trabajadores se quedaron sorprendidos por lo que sus ojos acababan de ver. Lo que descubrieron realmente fue una cueva subterránea llena de gas natural. Debido a esto y con el temor de que los gases que escaparan fueran peligrosos, los geólogos decidieron prenderle fuego, que en algún momento se apagaría o eso pensaron.

Desde entonces, el hoyo arde sin parar y brinda un espectáculo tan impresionante que atrae hasta el remoto lugar turistas y aventureros.

Y aunque ha habido varios intentos por apagar las llamas de ‘La puerta del infierno’ , estas siguen tan vivas como hace 46 años.

En el interior del agujero las temperaturas se acercan a los 1000 grados centígrados y mide 69 metros de diámetros y 30 de profundidad.

EL DATO

El explorador canadiense George Kourounis se convirtió en la primera persona en descender al interior del cráter, en 2013.

Para lograr su hazaña contó con la ayuda de un sistema especial de poleas, un traje resistente al calor y un equipo de respiración.

Adentro del pozo pudo tomar muestras que permitieron descubrir una bacteria rica en metano presente en el lugar.

[hybrid_gallery_slider ids="797772,797773,797774,797775,797776,797777" layout="2" thumbs_w="80" thumbs_h="80" thumbs_gap="10" size="fixed" ratio_w="2" ratio_h="1" nav="true" dots="false" nav_pos="1" dots_pos="1" formats="false" color="#009bdb" meta_title="false" meta_descr="false" meta_animaton="slideInUp" lightbox="true" lb_pos="1" lb_type="mp" animation_main="fadeIn" animation_child="zoomIn" preloader="1" ct_w_vl="100" ct_w_un="pc" ct_align="none" custom_class="" custom_id="" res="{#1024#:{#w#:#auto#,#w_vl#:#100#,#w_un#:#pc#,#align#:#auto#},#800#:{#w#:#auto#,#w_vl#:#100#,#w_un#:#pc#,#align#:#auto#},#768#:{#w#:#auto#,#w_vl#:#100#,#w_un#:#pc#,#align#:#auto#},#600#:{#w#:#auto#,#w_vl#:#100#,#w_un#:#pc#,#align#:#auto#},#480#:{#w#:#auto#,#w_vl#:#100#,#w_un#:#pc#,#align#:#auto#}}"]