La polémica entrevista de Sean Rad que lo distanció de Match Group

Sean Rad, dio una entrevista que terminó generando grandes repercusiones en la prensa. La misma fue destinada al medio Evening Standard, y se llevó a cabo pocos días antes de que Match Group (la empresa de tecnología dueña de la aplicación) inicie sus relaciones con Wall Street.

El reportaje tenía la particularidad de ser distendido, conversando sobre temas que involucraban la vida privada del entrevistado. Sean Rad nació en Los Ángeles y es descendiente de una familia de origen iraní dedicada a la industria electrónica. De allí heredó su interés por la tecnología, experimentando con diversas aplicaciones móviles. En 2011 lanzó junto a su compañero de universidad Justin Mateen la popular Tinder, con el objetivo de unir personas desconocidas y entablar relaciones. La misma permite que busques usuarios según tus intereses y reacciones ante su foto. Cuando esa reacción es mutua se genera un “match” que alerta a ambos involucrados sobre la atracción en común.

Durante el encuentro con la periodista Charlotte Edwards, Sean Rad se encontraba al lado de Rosette Pambakian, vicepresidenta de comunicaciones y branding. El propósito de su presencia parecía ser el de mantener bajo control los dichos de aquél, considerando que se venían días importantes para la empresa. Sin embargo, esto no fue de mucha utilidad ya que el CEO de Tinder no terminó sobresaliendo por su seriedad. Más precisamente, se encargó de revelar datos muy privados en torno a su vida sexual, confundiendo términos que lo dejaron en muy mala posición.

En principio, afirmó ser “adicto” a su propia aplicación, la cual según él generaba que se enamore todos los días de alguien diferente. En un intento fallido de mostrarse como galán, reconoció haber comenzado su vida sexual desde muy joven, entablando relaciones con numerosas mujeres. Sumado a esto, dio detalles muy precisos de su intimidad, que no iban al caso ni generaban una buena impresión como hombre. Por ejemplo, contó que había una super modelo que solicitaba “desesperada” su atención, pero que él supuestamente rechazó al estar focalizado en mujeres que se destaquen por su intelecto más que por su belleza. Sobre esta idea es que hizo la declaración más polémica de la entrevista: “Aparentemente hay un término para una persona que solo se excita con cosas intelectuales. Ya sabes, solo hablando. ¿Cuál es la palabra? Quiero decir… ¿sodomía’’?”

En ese instante debió ser corregido por los demás presentes, ya que la palabra adecuada era “sapiosexual”. Esta sí refiere a la atracción hacia sujetos con alto nivel de inteligencia. En cambio “sodomía” indica una práctica sexual que nada tiene que ver con ese concepto. Así fue como comenzaron los momentos incómodos para Sean Rad quien intentó reacomodar la situación, sin éxito. El artículo que publicó Evening Standard sobre la entrevista no dejó pasar por alto este acto vergonzoso y, más aún, expuso datos inexactos sobre las métricas de Tinder.

Como respuesta, la compañía Match Group emitió un comunicado para distanciarse de las declaraciones de Sean Rad, frente a las próximas acciones financieras que estaba por llevar adelante. En primer lugar, advirtieron que la cantidad de usuarios activos de Tinder no correspondía a la escrita en el artículo. Por otra parte, el mensaje aclaraba que aquella publicación no fue autorizada por la empresa y que su contenido no fue puesto bajo ningún tipo de revisión. De esta forma, luego de las inapropiadas declaraciones, la figura de Rad perdió crédito como representante de Match Group.

Podemos recordar que este episodio no fue el único que colocó a Sean Rad en problemas, sino que previamente había sido parte de un escándalo con la ex vice presidenta de marketing de Tinder, Whitney Wolfe. La misma estaba en pareja con su amigo y socio Justin Mateen, y ambos terminaron su vínculo en medio de un cruce de acusaciones por actos machistas y discriminatorios. A su vez, Sean fue acusado de ser cómplice de estas acciones y colocado bajo la mira de la opinión pública. Por otro lado, frente a las críticas de una reportera del medio Vanity Fair sobre la banalidad del sexo en Tinder y su influencia en disminuir los esfuerzos para conquistar, el empresario atribuyó confusamente esa idea al feminismo, generando controversia.