La pareja india que sobrevivió a la guerra y a un secuestro en el mar

El Sr. Reghu y la Sra. Jayakumar en el aeropuerto de Kochi la semana pasada.

Una pareja india finalmente se reunió en su casa en el estado sureño de Kerala después de vivir dos conflictos internacionales separados en los últimos cuatro meses.

Akhil Reghu, de 26 años, fue uno de los siete marineros indios que fueron capturados después de que los rebeldes hutíes secuestraran un buque de carga civil en el Mar Rojo en enero.

Su esposa, Jithina Jayakumar, de 23 años, que estudiaba medicina en Ucrania, comenzó a enviar correos electrónicos y llamar a los funcionarios del gobierno para garantizar su regreso seguro.

Pero una vez que Rusia invadió Ucrania en febrero, se enfrentó a otra terrible experiencia: abandonar de manera segura el país golpeado por la guerra y continuar con sus esfuerzos.

Como informamos en La Verdad Noticias, Reghu y sus colegas finalmente fueron liberados la semana pasada después de pasar 112 días detenidos en Yemen.

Ahora, el Sr. Reghu y la Sra. Jayakumar están de regreso en el distrito Kochi de Kerala, donde su padre está siendo tratado por cáncer.

"No sé cómo expresarlo. Estos cuatro meses se sintieron como si estuvieran entre la vida y la muerte", dijo Jayakumar a la BBC en hindi.

Capturado a bordo

khil Reghu, Sreejith Sajeevan y su colega Deepesh antes de partir el año pasado.

El Sr. Reghu y la Sra. Jayakumar se casaron en Kerala en agosto pasado. Un mes después, se unió al Rwabee, un carguero con bandera de los Emiratos Árabes Unidos, como cadete de cubierta.

Mientras tanto, la Sra. Jayakumar regresó a la Universidad de Medicina de Kyiv, donde era estudiante de sexto año.

En la mañana del 2 de enero de 2022, la tripulación del Rwabee escuchó disparos desde la popa del barco.

"Alrededor de 40 hombres en botes pequeños habían rodeado el barco. Todos subieron a bordo. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que el barco había sido secuestrado", dijo a la BBC en hindi Sreejith Sajeevan, un engrasador del barco y uno de los compañeros de cautiverio de Reghu.

Reghu estaba demasiado traumatizado para hablar sobre la experiencia.

Los rebeldes hutíes capturaron a Rwabee porque pensaron que transportaba suministros militares a Arabia Saudita. Yemen ha sido devastado por un conflicto entre el gobierno oficial respaldado por Arabia Saudita y los rebeldes durante más de siete años.

Los captores trasladaron a la tripulación de 11 miembros de un lado a otro cada 15 días entre el barco y un hotel en la capital de Yemen, Sanaa, dijo Sajeevan.

"Nos mantuvieron en una suite con un baño y no nos permitieron salir. Pero nos dijeron que podíamos pedir cualquier cosa que quisiéramos comer del menú", dijo Sajeevan.

Permanecieron en el interior durante la mayor parte de su cautiverio, y solo recibieron algo de luz solar cuando estaban en el barco.

Los rehenes quedaron aterrorizados por los bombardeos en la ciudad de Saná, controlada por los huzíes.

"Vimos en la televisión que una escuela fue bombardeada a solo 100 metros de nuestro hotel", dijo Sajeevan.

Durante los primeros dos meses, a los cautivos se les permitió hablar con sus familias por teléfono una vez cada 25 días; luego se redujo a una vez cada quince días.

Sajeevan dijo que los captores inicialmente fueron agresivos, pero se relajaron cuando se dieron cuenta de que los rehenes "eran inocentes". Uno de los rebeldes, que hablaba inglés, traducía entre los grupos.

“Cada vez que les preguntábamos cuándo seríamos liberados, solo decían Inshallah”, dijo Sajeevan.

En un búnker de Ucrania

Miles de personas en Ucrania se refugiaron bajo tierra cuando comenzó la guerra.

En Kiev, la Sra. Jayakumar se dio cuenta de que algo andaba mal cuando su esposo no contestó su teléfono durante días.

Solo más tarde se enteró por su hermano mayor, que trabajaba para la misma compañía naviera, que el barco había sido secuestrado.

La Sra. Jayakumar inmediatamente se puso a trabajar y se puso en contacto con funcionarios del gobierno de la India para buscar ayuda, mientras sus amigos cocinaban para ella y le brindaban apoyo.

Cuando comenzó la guerra de Ucrania, la Sra. Jayakumar y sus amigos se vieron obligados a refugiarse en un búnker subterráneo. Con los indios luchando inicialmente por salir de Kiev, la Sra. Jayakumar sintió que sus esperanzas se desvanecían.

"Sentí que nadie podría sacarnos de allí", dijo.

En Yemen, su esposo vio las noticias de la guerra en la televisión y se preocupó mucho.

"Cuando hablamos con nuestras familias, nos dimos cuenta de que era una situación muy difícil. No sabíamos lo que estaba pasando", dijo Sajeevan.

Finalmente, la Sra. Jayakumar logró salir de Ucrania alrededor de la segunda semana de marzo, viajando primero en tren a Hungría y luego volando a la India.

Cuando llegó a su casa, continuó sus esfuerzos para contactar a los funcionarios para que liberaran a su esposo.

Ramachandran Chandramouli, embajador de la India en Djibouti, desde donde opera temporalmente la embajada de la India en Sanaa, fue una gran fuente de apoyo, dice.

"Estaba en contacto con todas las familias. Podríamos comunicarnos con él en cualquier momento. Nos dijo que serían liberados, pero que tomaría algún tiempo", dijo la Sra. Jayakumar.

Finalmente en casa

El Sr. Reghu y la Sra. Jayakumar.

En abril, la coalición liderada por Arabia Saudita y los rebeldes hutíes acordaron una tregua de dos meses cuando comenzó el mes sagrado musulmán del Ramadán.

Luego, el gobierno indio logró, con la ayuda de Omán y otros países, que los marineros fueran liberados.

La Sra. Jayakumar dice que solo se permitió creer las noticias cuando su esposo la llamó desde su propio teléfono.

Finalmente llegó a Kerala la semana pasada con un collar para ella y una jambiya, una daga tradicional yemení, que le dieron sus captores.

Su regreso, dice Sajeevan, se sintió como un "renacimiento".

El Sr. Reghu, dice su esposa, quedó profundamente afectado por la experiencia.

"Ha perdido mucho peso y tiene círculos oscuros alrededor de los ojos", dice ella.

¿Cómo se las arregló para seguir adelante con la terrible experiencia?

"Cada vez que me sentía molesta, rezaba. No me permitía llorar porque nuestros padres se habrían sentido aún más angustiados. En cambio, lloré en secreto en el baño", dice la Sra. Jayakumar.

"No sé cómo me las arreglé. Pero tenía la creencia interior de que volvería", finalizó.

¿Qué opinas de la complicada e increíble historia de esta pareja india? Déjanos tus pensamientos en la caja de comentarios.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!