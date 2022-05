La pandemia del COVID-19 no ha terminado y no se eliminará, Anthony Fauci

La pandemia del COVID-19 no ha terminado, el experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci dijo, en un evento virtual organizado por el Club Nacional de Prensa en Washington, que es poco probable que Estados Unidos alguna vez elimine el virus SARS-CoV-2 que causa el COVID-19.

El experto Fauci aseguró que aún así dijo que debería esforzarse por controlar el virus, pero reconoció complicaciones como las diversas variantes (Alpha, Beta, Delta, Omicron, BA-2, BA-4 y BA-5) que surgen mes con mes así como los movimientos antivacunas que impiden que las personas se vacunen.

“Es muy difícil obtener inmunidad de rebaño fuerte cuando se tiene inmunidad que disminuye y un virus que de hecho no se mantiene estable”, Anthony Fauci.

Pandemia del COVID-19 no ha terminado

Anthony Fauci, experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos.

Anthony Fauci, explicó que, aunque ya no se está la fase aguda fulminante, no quiere decir que la pandemia de COVID-19 haya terminado, dado que se tiene una pandemia activa y no se ha alcanzado un nivel de control.

“No es una amenaza temible en toda la sociedad, pero habrá infecciones en la comunidad. No creo que vayamos a eliminar eso por completo”, Dr. Anthony Fauci.

El experto explicó que China está teniendo un problema muy grave, pues han cerrado sin necesariamente vacunar adecuadamente a su población, por lo que ahora se están viendo aumentos realmente sustanciales de COVID-19 en las grandes ciudades del país asiático.

COVID-19 en niños

“No subestimar COVID en niños”, Anthony Fauci, dijo: la “pandemia del COVID-19 no ha terminado”.

El experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos dijo sobre el coronavirus en niños: “Creo que es mejor que tengamos cuidado cuando decimos que el COVID-19 no afecta a los niños tan gravemente como afecta a los adultos, para luego llegar a la conclusión de que es trivial en los niños. No lo es”.

“Muchos niños han sido infectados de COVID-19, 12 millones más o menos, además de que se han tenido miles de hospitalizaciones y el síndrome inflamatorio en niños, lo que conduce en muchos aspectos a un resultado grave”.

En medio de todos estos escenarios Anthony Fauci dijo que la pandemia del COVID-19 no ha terminado y que no se debe subestimar la gravedad potencial.

