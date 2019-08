La palabra "vagina" quedó censurada de redes sociales y se desata la polémica

De acuerdo con las políticas de las redes sociales como lo son Twitter y facebook, en contra de la pornografía y desnudos que se han dado de manera automática, censuraron una nueva palabra: vagina.

La Doctora Jennifer Gunter, ginecóloga canadiente, quien escribe para The New York Times, hizo una denuncia a través de Twitter el pasado martes, pues sus editores, lanzaron una publicidad para promocionar su nuevo libro titulado “The Vagina Bible” y fueron bloqueados por usar la palabra “vagina”.

La Doctora y autora, tiene más de 200 mil seguidores en redes sociales, y con mayor frecuencia utiliza Twitter para dar información verídica sobre la ginecología y desmentir mitos; esta vez, decidió publicar que “solo para que sepan, me editor no puede usar la palabra ‘vagina’ para promocionar mi libro en @twitter. La imagen puede tenerlo, pero no se les permite usar’ vagina’ en el texto”. Además, mencionó al CEO de Twitter, Jack Dorsey, y agregó en su publicación: “Estimado @jack, Vgina es un término anatómico y no una palabra ‘sucia’”.

Posteriormente, en otra publicación, escribió: “Nuestra incapacidad social para decir vagina como decimos codo es una de las razonas por las que insistí en VAGINA en el título”.

“Cuando no se nos permite decir una palabra, la implicación es que es sucia o vergonzosa. No es posible comprar un anuncio debido a la palabra vagina para un libro sobre vaginas es ridículo”.

Posteriormente, añadió un tuit con la imagen de una mandarina y la publicación fue bloqueada por “uso de lenguaje inapropiado o promoción de productos sexuales para adultos”.