La muerte de un bebé mientras la mamá se prostituía conmocionó a Uruguay

La muerte de un bebé consternó a Uruguay, luego que la Fiscalía declaró que el menor perdió la vida una noche mientras la madre salió a “prostituirse” el pasado fin de semana.

La mujer de 28 años de edad, quien trabajo como prostituta para ganarse la vida y mantener a sus cuatro hijos, habría dejado esa noche a los menores solos y únicamente al cuidado de la mayor de 12 años.

La mujer relató para El País, los hechos ocurridos esa noche, por lo que señaló que dejar solos a sus hijos fue un error.

“Yo dudaba en ir o no ir. Me ofrecieron un buen dinero. Entonces mi hija de 12 años me dijo que fuera, que ella quedaba cuidando a sus hermanos. Por eso fui”.